Українців зможуть звільняти без причини: що підготували "слуги народу"

Законопроєкт Кабміну про зміни до Кодексу питань законів про працю зараз перебуває на доопрацюванні "слуг народу". Зокрема, якщо резонансний законопроєкт ухвалять, то роботодавець зможе звільняти своїх працівників взагалі без причини.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Наразі підготовкою документа займається голова профільного комітету Галина Третьякова ("Слуга народу"). Саме вона вже від свого імені має подати законопроєкт до Ради. Ймовірно, нардепи проголосують за нього уже в 2020 році.

"Згідно з пропозицією уряду у статті 35-й законопроєкту роботодавцю дають право за власним бажанням звільняти співробітника. Зараз обов'язково потрібно вказувати підстави для такого рішення. Якби роботодавець просто так "попрощався" зі співробітником, той міг би піти в суд і виграти його", – сказано в статті.

Як пояснив юрист Олександр Плахотник, судді зобов'язують виплатити зарплату за весь період, коли працівник не міг потрапити на робоче місце через незаконне звільнення.

Нові причини для звільнення

за бажанням роботодавця;

повторне за 180 днів порушення трудового договору (без вказівки, якого саме пункту).

Усі причини для звільнення

закінчення строку трудового договору;

згода сторін;

розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 33, 34);

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (статті 35-40);

незалежні від волі сторін підстави (статті 42-46);

підстави, передбачені трудовим договором (стаття 47);

інші підстави, передбачені законом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2019 року в Україні знову заговорили про зміни в Трудовому кодексі. Він був ухвалений майже пів століття тому, тож основні норми давно застаріли.