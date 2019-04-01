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Українців жорстко карають за куріння на публіці: озвучено суму штрафів

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В Україні за підсумками 2018 року за куріння у заборонених місцях оштрафували курців на загальну суму 5,7 мільйона гривень.

"За вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 175-1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) у 2018 році наклали 42,7 тисячі штрафів", — заявили у прес-службі Національної поліції України, передає УНН.

Представники правоохоронних органів зазначили, що у 2016 році таких штрафів було 11,6 тисячі на суму 1,4 мільйона гривень, а у 2017 році — 28,7 тисячі на суму 3,7 мільйона гривень.

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Нагадаємо, кожен п'ятий українець віком 12 років і старше курить. При цьому 38% курять понад 20 років. Серед дорослих чоловіків курить 43% осіб віком 18-59 років і 23% осіб непрацездатного віку. Курять 7% жінок віком 18-58 років, а серед підлітків віком 16-17 років курять 6% юнаків і 2% дівчат.

Українців жорстко карають за куріння на публіці: озвучено суму штрафів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році акциз підвищать на 29%, це 4,7 грн на кожній пачці. Акциз підвищуватимуть щороку, а вже за 5 років пачка коштуватиме мінімум 101 гривню.

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