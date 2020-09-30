Українців закликали не відгукуватися на віддалену роботу з високою зарплатою: розкрита небезпека
Якщо в описі вакансії сказано, що робота вимагає наявності банківського рахунку, а також вимагають переказувати і приймати платежі – це тривожний дзвіночок
НБУ рекомендує відмовитися від такого заробітку, оскільки можна стати "платіжним мулом" або "дропом"
Таких людей шахраї використовують для відмивання коштів
Українців закликали обережно ставитися до пропозицій щодо віддаленої роботи з високою зарплатою, без досвіду роботи, але з обов'язковим банківським рахунком, а також з вимогою приймати і переказувати платежі.
Про це сказано на сторінці Національного банку України у Facebook. Відзначається, що такі пропозиції мають викликати занепокоєння, оскільки так вербують "грошових мулів" або "дропів".
Це люди, які допомагають злочинцям "відмивати" нелегальні кошти, отримані від торгівлі наркотиками, людьми і шляхом крадіжки з платіжних карток. У НБУ нагадали, що ця діяльність незаконна і за неї можна потрапити за ґрати.
"Через карантин багато людей залишилися без роботи і шукають нові пропозиції на ринку праці. Однак ми не радимо погоджуватися на першу-ліпшу пропозицію заробітку, навіть якщо вона виглядає дуже привабливою... У будь-якій ситуації варто залишатися чесною людиною. Краще пошукати іншу пропозицію..." , – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, щоб не потрапити на гачок шахраїв, які намагаються вкрасти гроші з банківського рахунку, потрібно не тільки тримати в секреті пін-код, а й раз на кілька місяців його міняти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у київського фотографа Володимира Корнієнка шахраї вкрали 116 тисяч гривень з карт Приватбанку і Monobank. "Служба безпеки банку" спілкувалася настільки професійно, що у нього навіть не виникло підозр, що це обман.
В Україні шахраї навчилися вбудовувати в телефони шкідливі програми, створюють цілі сайти і користуються довірою потенційних жертв.