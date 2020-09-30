Українців закликали не відгукуватися на віддалену роботу з високою зарплатою: розкрита небезпека

Українців закликали обережно ставитися до пропозицій щодо віддаленої роботи з високою зарплатою, без досвіду роботи, але з обов'язковим банківським рахунком, а також з вимогою приймати і переказувати платежі.

Про це сказано на сторінці Національного банку України у Facebook. Відзначається, що такі пропозиції мають викликати занепокоєння, оскільки так вербують "грошових мулів" або "дропів".

Це люди, які допомагають злочинцям "відмивати" нелегальні кошти, отримані від торгівлі наркотиками, людьми і шляхом крадіжки з платіжних карток. У НБУ нагадали, що ця діяльність незаконна і за неї можна потрапити за ґрати.

"Через карантин багато людей залишилися без роботи і шукають нові пропозиції на ринку праці. Однак ми не радимо погоджуватися на першу-ліпшу пропозицію заробітку, навіть якщо вона виглядає дуже привабливою... У будь-якій ситуації варто залишатися чесною людиною. Краще пошукати іншу пропозицію..." , – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, щоб не потрапити на гачок шахраїв, які намагаються вкрасти гроші з банківського рахунку, потрібно не тільки тримати в секреті пін-код, а й раз на кілька місяців його міняти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київського фотографа Володимира Корнієнка шахраї вкрали 116 тисяч гривень з карт Приватбанку і Monobank. "Служба безпеки банку" спілкувалася настільки професійно, що у нього навіть не виникло підозр, що це обман.

В Україні шахраї навчилися вбудовувати в телефони шкідливі програми, створюють цілі сайти і користуються довірою потенційних жертв.