В Україні багато підприємств через карантин відправляють співробітників у відпустку за свій рахунок, на що згідно із законодавством не мають права.

Ситуацію прояснив заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін, сказано в матеріалі OBOZREVATEL.

Ст. 13 КЗпП передбачає два випадки:

Підприємство змушене робити паузу через простій. Тоді за законом працівників повинні відправити по домівках і виплачувати їм 2/3 голого окладу. Це може бути навіть менше за мінімальну зарплату.

Роботодавець не може забезпечити безпеку і змушений через це закритися. У цьому випадку закон передбачає, що працівникові виплатять за кожен місяць такого карантину середню зарплату.

Шубін пояснив, що все залежить від конкретних випадків: як колектив зміг домовитися з керівництвом. Деякі профспілки підписували колективні договори так, що документом передбачили виплату середньої зарплати при будь-якому типі простою.

Відпустка на період карантину

"Профспілкова організація повинна оперативно увійти в діалог з роботодавцями. Якщо укладено колективний договір, можуть бути і більш позитивні для співробітника умови. У нас є підприємства, які так і прописують, що при будь-якому простої за працівником зберігається середня зарплата", – зазначив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

11 березня по всій Україні був оголошений карантин на термін до 3 квітня.

Вплата пенсій в Україні під час карантину буде проходити в звичайному режимі. А одержувачі субсидії не втратять її, якщо допустять невелике відтемінування при оплаті комуналки.

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