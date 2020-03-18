Українців відправили на карантин: в НБУ сказали, як працюватимуть банки

В Україні на час введеного карантину, оголошеного через спалах коронавірусу, банківська система продовжить працювати у звичайному режимі.

Про це ввечері у вівторок, 17 березня, повідомили у прес-службі Національного банку України.

В НБУ наголосили, що безперебійне обслуговування клієнтів і поповнення банкоматів буде забезпечено за будь-яких умовах. Національний банк не вводить ніяких обмежень на роботу банків або на проведення ними операцій.

"Банки сьогодні стабільно працюють і надають послуги клієнтам. У них достатньо можливостей для обслуговування і видачі коштів (занеобхідності) з ваших поточних і депозитних рахунків. Запас ліквідності значний - понад 200 млрд грн. Багато це чи мало? Досить, щоб в один момент розрахуватися з усіма громадянами за їх поточними рахунками", - підкреслили у центробанку.

Також регулятор визнав і існуючу проблему з готівковими доларами і євро, але зазначає, що незабаром вона повинна зникнути, коли будуть запущені авіаперевезення. Поки НБУ радить перейти на безготівковий розрахунок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ПриватБанк призупинив покупку і продаж готівкової валюти і перевів її в онлайн. Готівкова гривня в касах і банкоматах є. Це зроблено на період карантину через коронавірус і до відновлення міжнародного авіасполучення і поставок в Україну валютних банкнот з-за кордону.

При цьому, готівкові курси валют почали активно рости через нестачу банкнот у банківських відділеннях та в касах фінансових компаній, доставку яких пропонують здійснити шляхом завезення на вантажівках з Білорусі.

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