Українців розгнівав перерозподіл грошей від онкохворих на дороги: реакція мережі

Українців розгнівав той факт, що Кабмін перерозподілив на дороги гроші, які були передбачені на медичну програму для хворих на рак.

На сторінці OBOZREVATEL в Facebook з'явилося багато гнівних коментарів користувачів. Публікація зібрала понад 4 тисячі реакцій.

Публікація OBOZREVATEL зібрала понад 4 тисячі реакцій Facebook Обозреватель

Ми наводимо деякі з них:

"Кожен день бачу в ФБ стрічці, як люди збирають кошти на лікування онкохворих дітей... Кожен день в країні вмирають діти, яким не змогли зібрати кошти, тому що в державі немає на них грошей... І тут, що ми бачимо? Вони ще й забрали з і так обмежених бюджетів?" – написала Інна Вронська.

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

"Ні сорому, ні совісті, ні серця до тих дітей які страждають від болю!!!! Ганьба тій владі, яка у дітей онкохворих відбирає кошти", – пише Маша Лагоцька.

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

"Дороги важливіші, ніж життя людей. На превеликий жаль, про нас забувають в Україні. Величезне спасибі волонтерам, які допомагають хворим дітям, людям", – зазначила Тетяна Кучерук.

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

"Моїй матері повідомили в онкологічному центрі, що безкоштовних ліків, які їй давали раз на місяць, до кінця року точно не буде. Доводиться купувати за свій рахунок... Тепер зрозуміло, куди ці кошти поділися..." – написав Ігор Ярошевський.

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

Йому порадили з'ясувати, чому так сталося, і зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я: "Зателефонуйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я і дізнайтеся, правда це чи ні! Ви повинні знати, що лікарі крадуть медпрепарати! А Вас змушують купувати у них! Про це говорили на всю країну! Поцікавтеся!"

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

Дехто вказав на проблему, що для онкохворих нібито ніколи не надавали безкоштовних ліків: "Мій свекор помер 2 роки тому. Безкоштовного нічого не було. Трахіостома", "Мама померла від раку два роки тому, безкоштовного нічого не було", "Безкоштовних ліків не було, але у 2010-му ціна хімії – 1000 доларів, а у 2018 та ж – 300. Відчуваєте різницю? На сьогодні ціни ще більш-менш, але вже деякі препарати дорожчають".

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

Дехто впевнений, що бюджетні гроші в будь-якому разі розкрадуть: "Яка різниця, де розкрадуть – у лікарнях або на будівництві, а розкрадуть – сумнівів немає", "Легше вкрасти на дорогах", "Тому що ніде так легко не освоюють кошти, як через автодор, а вони знають, що їм там недовго сидіти, тому потрібно брати багато і швидко", "Тільки популізм і розкрадання! Хто зможе перевірити, скільки вони в асфальт закатали?"

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

Багато водночас вказали як позитив той факт, що гроші розподілили саме на дороги:

"Кінець року, раніше не використані кошти "папереднікамі" зникали, зараз йдуть на дороги – це вже добре".

"Коли не було доріг – всі були задоволені. Є дороги – всім незадоволені".

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

Українці відреагували на рішення Кабміну про перерозподіл грошей Facebook Обозреватель

Як повідомляв OBOZREVATEL, своїм рішенням від 21 жовтня Кабінет міністр передав на дороги у Львівській області 61,6 млн грн з бюджетної програми, яка передбачала кошти на вдосконалення діагностики онкологічних захворювань.

Всього в програмі було закладено 104,75 млн гривень. Таким чином, на дороги забрали близько 60% від цієї суми.