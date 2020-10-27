Українців розгнівав перерозподіл грошей від онкохворих на дороги: реакція мережі

Українців розгнівав той факт, що Кабмін перерозподілив на дороги гроші, які були передбачені на медичну програму для хворих на рак.

На сторінці OBOZREVATEL в Facebook з'явилося багато гнівних коментарів користувачів. Публікація зібрала понад 4 тисячі реакцій.

Ми наводимо деякі з них:

"Кожен день бачу в ФБ стрічці, як люди збирають кошти на лікування онкохворих дітей... Кожен день в країні вмирають діти, яким не змогли зібрати кошти, тому що в державі немає на них грошей... І тут, що ми бачимо? Вони ще й забрали з і так обмежених бюджетів?" – написала Інна Вронська.

"Ні сорому, ні совісті, ні серця до тих дітей які страждають від болю!!!! Ганьба тій владі, яка у дітей онкохворих відбирає кошти", – пише Маша Лагоцька.

"Дороги важливіші, ніж життя людей. На превеликий жаль, про нас забувають в Україні. Величезне спасибі волонтерам, які допомагають хворим дітям, людям", – зазначила Тетяна Кучерук.

"Моїй матері повідомили в онкологічному центрі, що безкоштовних ліків, які їй давали раз на місяць, до кінця року точно не буде. Доводиться купувати за свій рахунок... Тепер зрозуміло, куди ці кошти поділися..." – написав Ігор Ярошевський.

Йому порадили з'ясувати, чому так сталося, і зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я: "Зателефонуйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я і дізнайтеся, правда це чи ні! Ви повинні знати, що лікарі крадуть медпрепарати! А Вас змушують купувати у них! Про це говорили на всю країну! Поцікавтеся!"

Дехто вказав на проблему, що для онкохворих нібито ніколи не надавали безкоштовних ліків: "Мій свекор помер 2 роки тому. Безкоштовного нічого не було. Трахіостома", "Мама померла від раку два роки тому, безкоштовного нічого не було", "Безкоштовних ліків не було, але у 2010-му ціна хімії – 1000 доларів, а у 2018 та ж – 300. Відчуваєте різницю? На сьогодні ціни ще більш-менш, але вже деякі препарати дорожчають".

Дехто впевнений, що бюджетні гроші в будь-якому разі розкрадуть: "Яка різниця, де розкрадуть – у лікарнях або на будівництві, а розкрадуть – сумнівів немає", "Легше вкрасти на дорогах", "Тому що ніде так легко не освоюють кошти, як через автодор, а вони знають, що їм там недовго сидіти, тому потрібно брати багато і швидко", "Тільки популізм і розкрадання! Хто зможе перевірити, скільки вони в асфальт закатали?"

Багато водночас вказали як позитив той факт, що гроші розподілили саме на дороги:

"Кінець року, раніше не використані кошти "папереднікамі" зникали, зараз йдуть на дороги – це вже добре".

"Коли не було доріг – всі були задоволені. Є дороги – всім незадоволені".

Як повідомляв OBOZREVATEL, своїм рішенням від 21 жовтня Кабінет міністр передав на дороги у Львівській області 61,6 млн грн з бюджетної програми, яка передбачала кошти на вдосконалення діагностики онкологічних захворювань.

Всього в програмі було закладено 104,75 млн гривень. Таким чином, на дороги забрали близько 60% від цієї суми.