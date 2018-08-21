Українців позбавили від біганини по банках: НБУ дав нову вказівку

В Україні спростили вимоги щодо фінансового моніторингу для банків. Відтепер Нацбанк не буде вимагати від установ блокувати карти населення і зобов'язувати їх з'явитися в відділення.

Як пише UBR з посиланням на телеграму Нацбанку, за новою віддаленою процедурою фінансистам дозволили більше не викликати клієнтів, чиї операції не викликають підозри, в відділення, і проводити верифікацію на відстані за допомогою різних каналів зв'язку - від електронної пошти до телефонного зв'язку.

Відзначається, що чиновники дозволили банкам не ганяти людей в відділення з будь-якого приводу. І збирати додаткову інформацію лише з умовою: коли людина сама йде в банк для проведення потрібних операцій.

"Зауважимо, що в разі виникнення сумнівів у достовірності отриманої інформації, достовірності документів або переоцінки ризику клієнта, банк самостійно приймає рішення про необхідність в особистій зустрічі з клієнтом для підтвердження або спростування наданих їм даних", - пояснили в НБУ.

Відтепер визначені три правила для ідентифікації людини:

Не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму оцінюється банком як високий.

Не рідше одного разу за два роки, якщо такий ризик оцінюється банком як середній.

Для всіх інших випадків термін уточнення даних не повинен перевищувати трьох років.

Видання зазначає, що такі заходи повинні вирішити проблему, на яку все частіше скаржаться люди - обов'язкова явка в відділення для формального підтвердження відомих даних.

"Найчастіше у фінустанов немає реальних підстав для повторних ідентифікацій клієнтів, і вони носять формальний характер. Однак людям створюють масу незручностей: їм доводиться витрачати по півдня в чергах в банківських відділеннях, або миритися з блокуванням рахунків. Українські банки все частіше відмовляють людям у обслуговуванні карткових рахунків і блокують гроші, коли вони не проходять фінмоніторинг", - сказано в матеріалі.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 16 серпня Національний банк України відкликав банківську та генеральну ліцензії DV Bank на проведення валютних операцій.