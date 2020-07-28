Українців попередили про різке здорожчання палива

В Україні закінчуються запаси дешевого бензину, дизеля та автогазу, що вплине на ціну палива уже найближчим часом.

Як повідомляє "Сегодня", тренд на підвищення вартості палива, що почався місяць тому, знову показав себе повною мірою.

Так, середня ціна автогазу в Україні досягла 11,70 грн/л (+12 коп./л). Найдорожчий автогаз продають в Одеській області – по 12,12 грн/л (+ 13 коп./л), найдешевший в Чернігівській області – 11,13 грн/л (+16 коп./л).

Аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн прогнозує, що і на цьому тижні ціни на автогаз продовжать поступово зростати.

"У липні закінчаться запаси, накопичені в червні, і вже на початку серпня можливий невеликий дефіцит газу. На прийдешньому тижні ціни ще зростуть на 20-30 коп./л", – очікує він.

Якщо це відбудеться, то в половині областей ціна автогазу перевалить за 12 грн/л.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня в Україні різко здорожчало пальне. На деяких заправках за день ціна бензину зросла на 40 коп.