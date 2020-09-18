В Україні рекордно впаде урожай пшениці через безводне літо – ООН

За оцінками ООН, цього сезону валовий врожай зернових в Україні знизиться щонайменше на 5 млн тонн. Головною причиною стало безводне літо.

Як повідомляє "5 канал", глобальне потепління та масштабні посухи – вже не здаються вузькопрофільними розмовами кліматологів чи аграріїв. Зазначається, що крім кліматичних змін, велика проблема в недбалому ставленні до ресурсів і відсутності державного контролю за дотриманням норм.

"Водна політика в Україні є не ефективною, є антиекологічною і такою, що приведе нашу країну до абсолютного дефіциту прісної води. Ми нищимо основний ресурс життєдіяльності. Питання водної політики – це питання національної безпеки, бо стосується кожної людини в Україні", – наголосила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Відносно "щадні" технології нині почали розвиватися в сфері екопродукції, тож вітчизняна органіка попрямувала на європейські ринки. Але багато інших секторів, наголошують експерти, переважно експортують сировину, виснажуючи українські ґрунти. Журналісти зазначають, що на цьому екологічна спільнота здебільшого не акцентує.

"Країни, де значно вищі літні температури… той же Ізраїль, який є територією, яка продукує для багатьох країн продукцію сільськогосподарську. Там взагалі немає зайвої води, але крапельне зрошення дає можливість доставити воду до кореневої системи рослинки, і не подавати її додатково і абсолютно бездарно", – зазначає Тимочко.

За словами експертки, важливим каталізатором вирішення проблем є увага до них з боку екологів, які, на жаль, активізуються лише під час виборів і зачіпають загалом теми промислових міст.