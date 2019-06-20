Українців попередили про нову хитру аферу в інтернеті

В Україні шахраї почали активно поширювати оголошення, що пропонують роутер, який нібито приймає безкоштовний інтернет із супутника.

Зокрема, аферисти пропонують купити роутер Tenda, який дає "безлімітний і безкоштовний супутниковий інтернет без абонентської плати з доступом із будь-якої точки України, де є електрична розетка", повідомляє Liga.net.

Свою компанію шахраї називають Tenda Global. Вони обіцяють широку зону покриття супутниками, високу швидкість і просту установку.

Ціна питання – 699 гривень. При цьому в інтернет-магазинах аналогічний роутер коштує від 300 до 400 гривень.

Однак ні у Tenda, ні у інших виробників немає роутерів, які вміли б робити те, що пропонується у фейковому оголошенні.

"Немає таких домашніх пристроїв, які без спеціальної антени-тарілки і перетворювача могли б ловити інтернет із супутника. Сам "космічний" інтернет дуже дорогий: щомісячні платежі складають кілька сотень гривень. При цьому швидкість буде набагато нижчою обіцяних 100 Мбіт/с", – підсумували журналісти.

Аферисти пропонують купити роутер, який дає "безлімітний і безкоштовний супутниковий інтернет" Liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї намагаються виманити гроші у людей за допомогою повідомлень на мобільний, де йдеться про "перемогу" в фейковий конкурсах.

Як призи аферисти пропонують українцям великі грошові суми й автомобілі.

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