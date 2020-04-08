Українців попередили про новий вид шахрайства: пишуть СМС від імені банку

Шахраї масово надсилають українцям повідомлення про нібито отримання допомоги від держави, водночас намагаються дізнатися дані банківських карток.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку в Facebook.

"На жаль, навіть зараз шахраї не полишають спроб обдурити українців. Вони масово розсилають СМС-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито "державну допомогу". Для цього вони вимагають повідомити номер своєї платіжної картки, термін її дії та іншу інформацію", – пояснили в НБУ.

Українців попередили, що зміст таких повідомлень може дещо відрізнятися, однак їхня мета однакова – отримання персональних відомостей про громадян та їхні платіжні картки.

Шахраї активізувалися facebook.com/NationalBankOfUkraine

Національний банк попереджає:

не відповідайте на такі повідомлення;

не телефонуйте за вказаними номерами;

не переходьте за посиланнями, які містяться в таких повідомленнях;

не розголошуйте та не надсилайте нікому в жодному разі свої персональні дані, термін дії платіжної картки та код CVC (три цифри на зворотному боці картки).

"Пам'ятайте! Працівники банків не мають права та повноважень запитувати ваші персональні дані, ПІН-коди до платіжних карток, динамічні коди підтверджень платежів і будь-яку іншу інформацію про ваші рахунки", – сказано в повідомленні.

У НБУ також пояснили, що в разі нарахування будь-яких пенсійних, соціальних або інших державних виплат (зокрема одноразової допомоги в розмірі 1000 грн) банки не телефонують клієнтам, не пишуть СМС-повідомлення, не запитують номер платіжної картки, термін її дії та інші персональні дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні також активізувалися шахраї, які пропонують українцям орендувати дешеві квартири, а після залишають без житла.

Як відомо, в Україні в травні проведуть індексацію пенсій, а також встановлять доплату для окремих категорій пенсіонерів.

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