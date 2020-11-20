Українців почнуть штрафувати за відсутність маски з 21 листопада: кому загрожує

В Україні у суботу, 21 листопада, набуде чинності закон про штрафи за перебування у громадських закладах і транспорті без масок.

Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 1000-IX опубліковано в газеті Верховної Ради "Голос України" від 20 листопада. Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Документ передбачає штрафи від 170 до 255 грн за перебування у громадських закладах і транспорті без засобів захисту, зокрема, масок чи респіраторів, що закривають ніс та рот.

Що передбачає новий закон

Маска, яка надіта неправильно, буде вважатись адміністративним порушенням. Виписати протокол і накласти штраф може співробітник поліції або санітарно-епідеміологічної служби. Після початку карантину правоохоронці почали посилено охороняти порядок у метрополітені, співробітник правоохоронних органів є практично на кожній станції.

Згідно з дослідженням групи "Рейтинг", кожен четвертий українець носить маску нерегулярно. Левова частка надіває респіратори й маски на підборіддя, не прикриваючи ніс і рот. Ефекту від такого захисту немає, проте формально вимога "маскового режиму" виконується.

Якщо раніше за відсутність масок могли оштрафувати на 17 тис. грн, то зараз штраф буде неприємним, але посильним для будь-якого українця, що працює. Так, якщо, наприклад, прийти в торговий цент і надіти маску на підборіддя, оштрафувати можуть на 170 грн. А якщо порушити правила повторно, штраф становитиме вже 255 грн.

"Перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема й респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, а також і виготовлених самостійно – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – йдеться в законопроєкті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада Верховна Рада ухвалила закон про штрафи за відсутність масок. 19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон.

Нагадаємо, в ВООЗ пояснили, щоб уникнути повного локдауну через пандемію коронавірусу, 95% людей мають носити маски.