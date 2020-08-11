Українців покарали на 8 млн гривень через порушення карантину

За майже шість місяців в Україні порушники карантину отримали в судах штрафів на понад 8 млн грн.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь Нацполіції України. Зокрема, з 12 березня по 7 серпня 2020 року в Україні складено 21,7 тис. адмінпротоколів за порушення правил щодо карантину (ст. 44-3 КУпАП).

До суду було направлено 21,5 тис. протоколів за порушення правил щодо карантину, з яких прийнято рішення про стягнення штрафу щодо 601 протоколу.

Повідомляється, що за рішенням суду накладено 498 штрафів. Також за рішенням суду порушники карантину отримали в судах штрафів на суму 8,7 млн грн. Зазначається, що було сплачено 487 900 грн штрафів.

Як вказано, найбільшу суму штрафів накладено у Дніпропетровській області – 1,39 млн грн (з яких сплачено 0 грн), Львівській області – 969 тисяч грн (з яких сплачено 0 грн), Сумській області – 697 тисяч (з яких сплачено 85 тисяч грн) та в Одеській області – 578 тисяч грн (з яких сплачено 34 тисячі грн). У місті Києві – 340 тисяч грн (з яких сплачено 0 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розподілила регіони України на чотири зони, залежно від епідемічної ситуації.

З 1 серпня в Україні змінилися правила адаптивного карантину, але рекомендації для громадян залишилися тими самими.