Українців очікують величезні рахунки за комуналку: коли платимо за сусідів

Уже за кілька місяців українців очікує черговий стрибок тарифів на комунальні послуги. Подорожчання газу призведе до підвищення цін на гарячу воду і тепло. Найбільше доведеться платити тим, хто живе у "хрущовках" і з недобросовісними сусідами.

OBOZREVATEL з'ясував, як може подорожчати комуналка і чому доводиться платити за сусідів.

Особливості багатоквартирного будинку: платити доведеться і за сусіда

Наступний опалювальний сезон може виявитися рекордно дорогим для українців. Причин для цього кілька, але головна - тариф на газ. У тарифі на тепло 70% займає енергоресурс. Для прикладу, якщо блакитне паливо зросте у ціні на 10%, то опалення може подорожчати на 4,5%. Якщо газ подорожчає на 30%, то тариф на тепло зросте на 13,5%. З огляду на зростання заробітних плат, поетапну девальвацію гривні, збільшення цін на імпортний газ уникнути зростання цін на комуналку українцям не вдасться.

Вихід з наявної ситуації - економія. Як підрахували у Рахунковій палаті, приблизно 40% тепла витрачається в будинках даремно. Тобто Гкал надійшли до будинку, але потім "загубилися" в самому будинку через погано утеплені стіни, діряві вікна тощо. Але платити доводиться і за те тепло, яке використовували, і за те, що втратили.

І якщо у приватному будинку економити на опаленні нескладно, то в багатоповерхівці доведеться домовлятися з сусідами. Так, утеплювати окремі квартири не можна, оскільки в результаті на стику утеплювача і стіни будинку утворюється перепад температур. Крім того, зміщується точка роси і в сусідній квартирі може з'явиться цвіль. Згодом утворюються мікротріщини, в яких накопичується волога. В результаті сусід, який утеплив зовнішню стіну лише своєї квартири, поступово руйнує стіну будинку.

Найбільше за опалення доведеться платити мешканцям "хрущовок". Як розповідає експерт у сфері нерухомості Лариса Ставинога, всі старі панельні будинки зовсім не відповідають сучасним вимогам енергоефективності. Однак проблеми можуть виникнути і в новобудовах. Так, відповідно до закону "Про комерційний облік комунальних послуг", платіжки повинні нараховувати, грунтуючись на показниках будинкового лічильника. Якщо частина квартир встановили лічильники, а інші - ні, вартість опалення місць загального користування, за які платять і перші і другі, штучно завищуватиметься. Якщо ж мешканці у квартирах з тепловими регуляторами ставлять опалення на "0", опалюються вони за рахунок тепла, яке через стіни переходить від сусідів і місць загального користування. В такому випадку також доводиться платити за сусіда.

Платити доведеться за сусідів, у яких несправні крани або магніти на лічильниках. Загальнобудинкові втрати води, відповідно до чинного закону, діляться на всіх мешканців будинку. Тобто якщо сусід приховує реальні показники свого квартирного лічильника, то за воду, яку він насправді використав, заплатять всі мешканці будинку.

"Різниця між показниками будинкового лічильника та сумою показників квартирних лічильників буде пропорційно розподілена між усіма споживачами в багатоквартирному будинку. І якщо, наприклад, гаряча вода вилилася через діряві труби, або хтось із сусідів "відмотує" лічильник - за це, зрештою, доведеться заплатити всім", - пояснюють в уряді.

Не пощастило і українцям, які живуть у багатоповерхівках з будинковим лічильником на газ. Згідно із законом, газові лічильники повинні встановлюватися у квартирах, проте деякі постачальники встановили один лічильник на весь будинок. Показання такого лічильника ділять на всіх прописаних у будинку мешканців. І якщо в одній квартирі прописана, наприклад, тільки бабуся, але з нею живуть троє онуків, то платити за газ вони будуть за одну людину, а витрачати в чотири рази більше. Різницю між спожитим і оплаченим блакитним паливом компенсують всі сусіди.

Як подорожчає комуналка

Тарифи на комунальні послуги пов'язані між собою. Так, якщо підняти вартість електроенергії, то збільшаться ціни на холодну і гарячу воду. Якщо ж підвищити тариф на газ, то пропорційно подорожчають опалення та гаряча вода.

Вартість комунальних послуг розраховують самі підприємства. Свої розрахунки вони направляють до НКРЕКП, там їх перевіряють і затверджують. Виняток - тариф на блакитне паливо. Вартість газу в Україні визначає Кабінет міністрів.

Для прикладу OBOZREVATEL розрахував, як можуть зміниться ціни на послуги, якщо газ подорожчає на 14%. Так, у Києві вартість опалення у квартирі площею 40 квадратних метрів може подорожчати з 2337 до 2664 грн, гаряча вода з 367 до 441 грн, а газ - із 70 до 79 грн. При розрахунку використовувалися нормативи споживання для сім'ї з трьох осіб.