Українців обурили штрафи за карантин: у мережі запропонували карати за "повітря"

Рішення Кабінету міністрів ввести покарання за порушення самоізоляції і обсервації у зв'язку з коронавірусом викликало обурення українців.

Зокрема, за недотримання карантину хочуть карати від 3400 грн до 8500 грн. У Facebook запропонували владі піти далі і штрафувати громадян за "повітря".

"У наших чиновників немає своєї голови, дивляться на інших, як піде сусід топитися, то вони повинні бути першими", – заявив Михайло Овчук.

"Соромлюсь запитати, з яких стель беруться ці розрахунки на штрафи. І друге питання, а коли буде введений штраф на те, що я дихаю, ходжу, їм?" – задалася питанням Олександра Пономаренко.

"Не зрозуміла, а пожерти додому будуть привозити, або як?" – додала Наталія Ткаченко.

"А на концерт Кварталу можна ж буде. Окремий закон придумають?" – пише Сергій Рубан

"Які 8000, тут 170 ніхто не виписує, поліція чхала на карантин" – резюмував Юрій Лунін.

За недотримання карантину хочуть карати від 3400 грн до 8500 грн Facebook Obozrevatel

За недотримання карантину хочуть карати від 3400 грн до 8500 грн Facebook Obozrevatel

Нагадаємо, локдаун в Україні для стримування коронавірусу хочуть ввести з 8 січня 2021 року. Він триватиме майже три тижні – до 25 січня включно.

Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно посилити покарання для тих, хто не носить маски в громадських місцях.

З 17 грудня в Україні підприємства зобов'язали стежити за тим, щоб їхні відвідувачі носили маски правильно (прикриваючи ніс і рот). За порушення цього правила доведеться заплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.