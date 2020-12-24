Українців обурили штрафи за карантин: у мережі запропонували карати за 'повітря'

Рішення Кабінету міністрів ввести покарання за порушення самоізоляції і обсервації у зв'язку з коронавірусом викликало обурення українців.

Зокрема, за недотримання карантину хочуть карати від 3400 грн до 8500 грн. У Facebook запропонували владі піти далі і штрафувати громадян за "повітря".

"У наших чиновників немає своєї голови, дивляться на інших, як піде сусід топитися, то вони повинні бути першими", – заявив Михайло Овчук.

"Соромлюсь запитати, з яких стель беруться ці розрахунки на штрафи. І друге питання, а коли буде введений штраф на те, що я дихаю, ходжу, їм?" – задалася питанням Олександра Пономаренко.

"Не зрозуміла, а пожерти додому будуть привозити, або як?" – додала Наталія Ткаченко.

"А на концерт Кварталу можна ж буде. Окремий закон придумають?" – пише Сергій Рубан

"Які 8000, тут 170 ніхто не виписує, поліція чхала на карантин" – резюмував Юрій Лунін.

Нагадаємо, локдаун в Україні для стримування коронавірусу хочуть ввести з 8 січня 2021 року. Він триватиме майже три тижні – до 25 січня включно.

Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно посилити покарання для тих, хто не носить маски в громадських місцях.

З 17 грудня в Україні підприємства зобов'язали стежити за тим, щоб їхні відвідувачі носили маски правильно (прикриваючи ніс і рот). За порушення цього правила доведеться заплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.