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11 вересня • оновлено в 22:19
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В Україні необхідно збільшити тариф на електрику для населення — НКРЕКП

21.5т Читати матеріал російською

В Україні потрібно підвищити ціни на світло для населення через субсидії, які створюють на ринку електроенергії дисбаланс, що сприяє зростанню ціни електрики для великого бізнесу.

Про це заявила глава Національної комісії державного регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко під час засідання комітету Верховної Ради. За словами чиновниці, зараз розрив між цінами покривають "бізнес-споживачі".

В Україні необхідно збільшити тариф на електрику для населення — НКРЕКП

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"Основні причини зростання вартості електроенергії для промислових споживачів — це, по-перше, перехресне субсидіювання між вартістю електроенергії для населення і непобутових споживачів. Проблема, з якою ми зіткнемося, це підвищення вартості електрики для населення, щоб непобутові споживачі не покривали цей розрив", — сказала вона.

Ще одним фактором зростання ціни електрики для промисловості, за словами Кривенко, є зростаюча частка електроенергії з поновлюваних джерел енергії за "зеленим" тарифом.

"Також фактором підвищення вартості є збільшення первинного палива: вугілля, газу, без яких неможлива генерація електроенергії", — додала глава регулятора.

Висловлення чиновниці пов'язане із запуском нового оптового ринку електроенергії, яке відбулося 1-го липня. Реформа ринку електроенергії передбачала впровадження європейської моделі, яка повинна була стимулювати в Україні конкуренцію і появу нових учасників ринку.

Однак основними одержувачами вигоди від впровадження нового ринку електроенергії опинилися державні компанії.

Незважаючи на покладені на держкомпанію НАЕК "Енергоатом" функції постачальника зі спеціальними зобов'язаннями (ПСО), в рамках якої вона повинна була продавати для населення електроенергію за ціною, що не перевищує певний рівень, компанія підняла середні ціни до 0,70 грн/кВт-год.

Ціна продукції іншої, "Укргідроенерго", також виросла на ринку на 47% — з 0,7 до 1,1 грн/кВт-год. Водночас тариф теплової генерації на ринку знизився на 12% — до рівня тарифу липня 2017 року.

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Раді розкритикували вимоги підприємств щодо тарифів на електроенергію.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Оксана Кривенко
Місце
Україна
Тег
тарифи
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Газа няма, нафти няма ,платите нерабы.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Летом чушкарям сделали скидку на газ и свет за не надобностью,а к концу осени нерабы снова на кукан подсядут
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Драго Кувалда, Зелепукин вставит 73% баранов, уставших от войны "понижение" тарифов вместе с Коломойским. Голосуйте дальше за популистов и "мызамирлюбойценой". Не получите ни мира, ни свободы. Будете, как москали стадами на убой ходить. Цена будет лежать в ваших карманах, бараны, насмотрелись 2+2 и повелись на сказки клоунов. К осени вам Зелепукин пыль в глаза пустит, принятием законов о снятии неприкосновенности с депутатов, об импичменте президента, кого то посадит на скамью подсудимых, в чем я сильно сомневаюсь, а в ноябре вам цены на коммуналку на 20% вверх, здачу Украины, выполнением Минских соглашений, продажу сельхоз земель устроит. А вы, олухи, будете кричать, что он молодец, не понимая, что именно этого и добивался Путлер.
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Ски Андрей
Ски Андрей
обоз,не пиши ерунды!
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