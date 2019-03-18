Українців можуть позбавити житла за борги з комуналки: стало відомо як

В Україні чинне законодавство допускає, що у людей можуть відібрати житло за комунальну заборгованість.

Відповідна процедура в основному використовується як елемент залякування боржників, а не як виправний і простий механізм стягнення боргів, повідомляє "24 канал".

Юрист практики інтелектуальної власності, земельного права та виконавчого провадження Андрій Григоренко зазначив, що перш за все борг стягується з рахунків у банках і карткових рахунків. Якщо їх немає або недостатньо – гроші можуть стягнути із заробітної плати, пенсії чи стипендії.

Однак у разі відсутності будь-яких доходів у боржника для погашення заборгованості стягнути можуть майно, яке йому належить. За його словами, це можуть бути об'єкти нерухомості, рухоме майно – транспортні засоби тощо. Законом передбачений порядок опису такого майна, виставлення на торги з метою його реалізації.

"Саме тоді існує потенційна можливість втратити житло. Виконавча служба може накласти арешт на майно боржника, списати гроші з його рахунків і примусово реалізувати його майно", – зазначила керівник практики судового представництва Наталія Жеманова.

Підставою для можливого накладення арешту на квартиру боржника є сума заборгованості не менше, ніж 20 мінімальних заробітних плат (на сьогодні – 83,4 тисячі гривень).

Liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за підсумками 2018 року заборгованість споживачів електричної енергії досягла 33,6 млрд гривень.

За підрахунками Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики й комунальних послуг, за рік борги українців зросли на 4,7 млрд гривень або 16%.

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