Українців можуть позбавити соцдопомоги, а частина послуг стане платною: що відомо про нововведення

В Україні в рамках масштабної соціальної реформи створять Національну сервісну службу, яка буде надавати послуги з догляду за хворими, інвалідам, людям похилого віку та інші.

Як сказано в проекті постанови, оприлюдненій на сайті Мінсоцполітики, частина послуг стане платною. OBOZREVATEL розібрався, кого стосуватиметься нововведення.

Правила надання соціальних послуг кардинально змінять. Відтепер всіх одержувачів пільг і допомоги від держави будуть перевіряти. Зокрема, якщо комісія вирішить, що допомога витрачена одержувачами не за призначенням, то її можуть і зовсім відібрати або змусять повернути в повному обсязі.

Перевірка соцвиплат Сайт Мінсоцполітики

Таким чином новий орган буде контролювати:

законність надання державної допомоги, пільг, житлових субсидій та інших виплат, вироблених за рахунок коштів державного бюджету, соціальних послуг;

суму соціальних виплат, зокрема якщо допомога більше, ніж необхідно одержувачу або надана з порушеннями;

питання щодо захисту прав дітей;

соціальну адаптацію осіб після тюремного ув'язнення;

проблеми домашнього насильства та торгівлі людьми;

питання, пов'язані з внутрішньо переміщеними особами;

соцзахист осіб з інвалідністю, чорнобильців, ветеранів, зокрема, і грошові виплати для цих категорій громадян;

соціальну та професійну адаптацію колишніх військових.

Функції Національної сервісної служби сайт Мінсоцполітики

Зокрема, згідно з постановою, будуть створені територіальні центри. У їхньому переліку послуг такі:

догляд на дому;

соціальна адаптація;

представництво інтересів;

екстрене втручання,

хоспісна допомога.

Такі послуги можуть надаватися людям з інвалідністю, людям похилого віку, людям з невиліковними хворобами, психічно хворим, дітям і так далі. З територіальним центром потрібно буде укладати договір.

Безкоштовно такі послуги можуть отримувати тільки люди з інвалідністю першої групи і діти з інвалідністю. Всім іншим доведеться платити. Безкоштовно можна буде отримати тільки консультацію, представництво інтересів і кризове втручання. Для надання інших послуг за рахунок бюджету всі одержувачі повинні будуть пройти перевірку. Якщо сукупний місячний дохід сім'ї менше двох прожиткових мінімумів – 4236 грн, то допомогу нададуть безкоштовно.

Відзначимо, що платними будуть послуги для тих, чий дохід перевищує чотири прожиткові мінімуми – 8472 грн. Також припиняється надання безкоштовних послуг, навіть тим, хто має на них право, якщо людина, наприклад, продасть або заповідає квартиру. В окремих випадках оплатити послуги для людей зможе місцева влада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.