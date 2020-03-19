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19 березня • оновлено в 14:53
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Українців масово відправляють у "відпустку" за свій рахунок: люди сидять без роботи і грошей

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В Україні через карантин, введений до 3 квітня у зв'язку з пандемією коронавируса, бізнес зазнає збитків і масово відправляє своїх співробітників у відпустку за свій рахунок.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Відзначимо, що в сфері послуг і продажів ще до введення карантину, але після новин про загрозу поширення коронавірусу, обсяги впали на 50%.

Власник салону краси в Києві Ксенія повідомила, що їхній орендодавець знижувати плату відмовився, а доходи після закриття на карантин впали до нуля. Салон знаходиться на першому поверсі житлового будинку, щомісяця доводиться віддавати 25 тисяч гривень за право перебувати і працювати в приміщенні.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Всіх співробітників відправили по домівках – тих, хто оформлений, попросили написати заяви на відпустку за власний рахунок, а тих, хто працює в тіні, просто попросили не приходити на роботу, поки не закінчиться карантин.

"У кого є чоловіки, будуть жити за їхній рахунок. Решта повинні перетерпіти. Ми теж терпимо, а що робити", – розповіла Ксенія.

Закривається багато закладів, роботодавці відправляють співробітників у відпустку за власний рахунок, хоча цивілізований підхід передбачає оплачувану, пояснює голова асоціації роботодавців Житомирської області Роман Гуртовенко. Інша проблема – за оренду все одно доводиться платити.

"Я сам орендодавець. Я пішов на поступки на своїх об'єктах. Ми повинні розуміти, що зараз період, коли потрібно йти на поступки", – додає він.

Глава Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак додає: орендодавці теж бізнесмени і теж залежать від своїх обігів. Тому повністю перестати стягувати плату вони також не можуть.

"Роботодавці, які зацікавлені в збереженні персоналу, змушені вирішувати цю проблему. Колектив формують роками. Але якщо не наважитися на відпустку без збереження зарплати, фірма взагалі змушена буде йти на скорочення", – додає Чумак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
карантин робота
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