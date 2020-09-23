Українців лякають зростанням цін на газ на 40%: експерт пояснив, чи чекати підвищення

В Україні з 1 серпня запрацював відкритий ринок газу, що спричинило за собою зростання цін на блакитне паливо. Втім, підвищення ціни на 40%, як лякають населення, очікувати не варто.

Про це написав у блозі на НВ CEO онлайн-сервісу придбання газу і електроенергії Костянтин Башкаленко. Від нагадав, що в серпні ціна на блакитне паливо уже підскочила на 9%.

"У серпні ціна на газ в Україні виросла на 9%, деякі експерти прогнозують зростання на 40%. Але це занадто песимістичний прогноз: з входженням в опалювальний сезон ціна буде поступово зростати, але різкого стрибка не буде. Подібне зростання спостерігалося і в минулому році", – пояснив експерт.

За його словами, багато експертів маніпулюють на цій темі і пов'язують таке підвищення з введенням ринку газу і скасуванням фіксованих цін.

"Але так звані "пільгові" умови для населення так чи інакше завжди прив'язувалися до ринкової ціни, в межах плюс-мінус 5-10%. Українська ціна зростає разом з європейською і залежить від низки факторів: наповненості європейських сховищ, сезонних факторів (більше споживання – менше газу в сховищах – вище ціна), курсу валют, також потрібно враховувати теплі зими з низьким споживанням і т. д. Цього літа ціна на газ була нижче через перенасичення європейських сховищ і низький попит на газ. Наразі немає підстав вірити в прогнози зростання ціни на 40%, і тим більше пов'язувати таке зростання з ринковими умовами", – підсумував Башкаленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанії, які постачають газ населенню в умовах ринку, оприлюднили ціни на вересень. Мінімальний тариф становить 4,39 грн за кубометр, а максимальний – 7 грн.

Споживачі природного газу, які отримують субсидії, зобов'язані негайно повідомляти органи соцзахисту про зміну постачальника палива. Інакше субсидії і пільги можуть бути розраховані неправильно.

Цієї зими суми в платіжках за газ в Україні можуть вирости. Однак у людей є можливість зафіксувати тариф на рік вперед.