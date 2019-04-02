Українців рятуватимуть від невиплат зарплат: влада придумала спосіб

Міністерство соціальної політики України розробило законопроект, який передбачає створення Фонду гарантування зарплат для працівників, чиї підприємства-роботодавці збанкрутували.

Подробицями урядової ініціативи поділився в ефірі ObozTV глава Мінсоцполітики Андрій Рева.

"Якщо зарплату не виплачує хтось із роботодавців, у вас є трудовий договір, і він порушується. З цього фонду повинні платити тим, хто постраждав. Потерпілими є працівники", – зазначив міністр.

За словами Реви, "не працівники повинні робити внески в такий фонд, а ті, хто потенційно може, навіть через об'єктивні причини, не заплатити людям".

"Нормальна ситуація, коли роботодавець сплачує внески в такий фонд. Потім, коли наступають форс-мажорні обставини і він не може розрахуватися з людьми, виплачуються кошти з цього фонду. Приблизно така сама схема використовується під час виплати вкладникам банків, які збанкрутували", – пояснив він.

"Щоб платити гроші з фонду, ці гроші повинні у фонд потрапити. Не думаю, що джерелом має бути зменшення якихось податків, існуючих на сьогодні. Фонд оплати праці має в Україні найнижче навантаження порівняно з країнами Європейського Союзу. Якщо це буде податок 1%, я не бачу тут великої проблеми, з огляду на те, що з 38% до 22% був знижений єдиний соціальний внесок. У законопроекті закладена саме така цифра", – додав глава Мінсоцполітики.

На запитання, хто буде контролювати надходження і виплату коштів, Рева відповів: "На мій погляд, хто платить, той і повинен замовляти музику. Є у нас представницький орган роботодавців, він і повинен керувати цим фондом".

Водночас, міністр не зміг назвати терміни прийняття законопроекту про створення Фонду гарантування зарплат.

"Ви знаєте, скільки відволікаючих чинників у наших депутатів. Верховна Рада розглядає законопроект про державну мову. Я боюся, що це буде затягуватися", – сказав він.

frontnews.eu

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мінсоцполітики також хоче дозволити українцям, яким затримують зарплату щонайменше на 15 днів, не ходити на роботу. За кожен день затримки вони зможуть отримувати від роботодавця "пеню" в розмірі облікової ставки НБУ.

Також в Україні вже декілька років розглядають новий проект Кодексу законів про працю. Якщо його приймуть, робочий день збільшать із 8 до 12 годин, але не для всіх. Такий графік може бути прописаний у колективному договорі. Також введуть поняття "ненормованого робочого дня".

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