Українців готують до життя з коронавірусом: Кабмін зробив перші кроки

В Україні зняли частину карантинних обмежень в червоній і помаранчевій зонах. Кабінет міністрів пообіцяв надалі ухвалювати рішення про посилення правил разом з місцевою владою.

OBOZREVATEL зібрав останні рішення Кабінету міністрів.

Змінено критерії встановлення зон адаптивного карантину в регіонах

Тепер найвищий рівень обмеження для "червоної" зони буде вводитися, якщо рівень захворюваності в регіоні більш ніж у 5 разів перевищить середній по Україні.

Перелік обмежень в "червоній" зоні будуть визначати спільно з регіоном, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Дозволили роботу садків і шкіл в червоних карантинних зонах

При цьому в "червоній" зоні закривати школи і дитячі сади будуть тільки за умови, якщо на самоізоляцію відправлено понад 50% класів.

Які обмеження були раніше

У регіонах з "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки заборонено:

проведення дискотек;

роботу нічних клубів;

діяльність підприємств громадського харчування по організації дозвілля;

проведення концертів (крім проведених установами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).

Ці обмеження діють у всіх регіонах незалежно від кольору рівня епідемічної небезпеки, адже до кожного додаються обмеження "зеленої" зони і всіх попередніх рівнів:

"зелена" – носіння масок в громадських місцях, проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 кв. м, заповненість залів в кінотеатрах і театрах не більше 50%, перевезення пасажирів в громадському транспорті за кількістю місць для сидіння;

"жовта" – обмеження "зеленої" зони + додаткові: заборона відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги;

"помаранчева" – обмеження двох попередніх зон + нові: заборонена робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів), розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізації в лікарні, роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, прийом нових змін в дитячі табори, діють обмеження для масових заходів – 1 особа на 20 кв. м.

"червона" – обмеження попередніх зон + нові: заборона роботи громадського транспорту, відвідування шкіл, університетів і т. д., діяльності торговельних розважальних центрів, кафе і ресторанів.

Що змінилося

"Червона зона" буде призначатися у випадку:

- завантаженості 75% ліжок протягом 5 днів поспіль;

- у разі перевищення середнього рівня по країні на 100 тисяч населення за 14 днів більше ніж у 5 разів;

- дозволяється робота шкіл і садків;

- буде заборонено відвідування навчальних закладів у всіх зонах у разі, коли на самоізоляцію відправлено понад 50% класів.

"Помаранчева зона":

- на вході проведення заходу або на вході в заклад обов'язково встановлюються інформаційні матеріали про площі і максимально можливій кількості відвідувачів;

- виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненні 50% сидячих місць.

Що ще вирішив Кабмін

Українцям підвищать пенсії і виплатять по 500 грн

Пенсійні виплати у 2021 році підвищать для окремих категорій:

щомісячна компенсаційна виплата до 400 грн пенсіонерам старше 75 років, якщо пенсія не перевищує розмір середньої заробітної плати;

щомісячна виплата до 500 грн пенсіонерам старше 80 років, якщо пенсія не перевищує розмір середньої заробітної плати;

З 2021 року 1 березня стане постійною датою індексації пенсій. За підрахунками Міністерства фінансів, на реалізацію законопроекту потрібно 4,5 млрд грн.

Зняли обмеження з зарплат топ-менеджерів ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку

Карантинне обмеження зарплат в 47 тис. грн для членів правління та наглядових рад державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку більше не діє. В уряді вирішили, що воно негативно позначається на роботі фінансових установ.

Введуть нові автомобільні права і техпаспорт

У водійських правах нового зразка буде вказуватися інформація про згоду на посмертне донорство, а також інформація про групу крові та резус-фактор водія з його згоди. Якщо ж водій відмовиться від участі в програмі посмертного донорства та вказівки групи крові в документах, водійські права підлягають заміні на аналогічні без зазначених відміток.

Кабмін також затвердив новий формат техпаспорту транспортних засобів. Тепер в ньому буде вказуватися екологічна норма, якій відповідає транспортний засіб – наприклад, Євро 2, Євро 6 і ін.

Безвіз з Гренадою

Україна підписала угоду про безвізовий режим з острівною країною, яка розташована в Карибському морі, Гренадою.

Угода передбачає введення безвізових поїздок для громадян України і Гренади терміном на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності.

Легалізували електронну довідку ВПО (внутрішньо переміщених осіб).

Тепер електронна довідка ВПО буде в додатку "Дія". Вже днями запуститься бета-тест документу.

Ввели можливість пред'явлення електронного паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон та ідентифікаційного коду

В таких випадках:

- надання послуг поштового зв'язку;

- проведення банківських операцій;

- підтвердження віку при придбанні пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин або тютюнових виробів;

- надання послуг з медичного обслуговування;

- надання готельних послуг;

- надання телекомунікаційних послуг;

- пред'явлення на вимогу уповноваженої особи під час відвідування адміністративних будівель;

- надання адміністративних послуг;

- повернення сплачених за товар коштів.