Українців чекають нові підвищення пенсій: у Кабміні розкрили деталі

В Україні найближчим часом очікується кілька етапів підвищення пенсій. При цьому вже з 1 липня відбувся масштабний перерахунок виплат.

Як пояснив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, істотно зростуть пенсійні виплати чорнобильцям, передає прес-служба Кабміну.

"Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 липня становить 1564 гривні. Тобто мінімальна пенсія і виплати тим, у кого їхній розмір залежить від прожиткового мінімуму, виростуть. Ми також прийняли рішення про суттєве підвищення пенсій чорнобильцям з 1 липня цього року", - прояснив він.

Віце-прем'єр-міністр також нагадав, що в наступному році відбудеться чергове підвищення пенсій військовим пенсіонерам, а 1 березня здійснюватимуть щорічний автоматичний перерахунок пенсій для всіх категорій громадян.

Також Розенко пояснював, 2,5 млн пенсіонерів отримають щомісячну надбавку до пенсії, її середній розмір буде 280-300 грн.

Віце-прем'єр уточнив, що перерахунки пенсій будуть здійснюватися автоматично і не потребуватимуть від пенсіонерів додаткових звернень до Пенсійного фонду.

"Ми маємо централізовану базу Пенсійного фонду. Всі перерахунки здійснюються без будь-яких додаткових звернень в автоматичному режимі. Звертатися в ПФ треба тільки в разі, якщо людина знає, що має право на таку виплату, і випадково в липні не отримує. Тоді треба перевірити ще раз, звернутися до Пенсійного фонду. У процесі перерахунку пенсій часто виникають помилки", – розповів він.

На 67 грн підвищили виплати українцям з мінімальними пенсіями, і на 670 грн – з максимальними. Пенсіонери отримуватимуть як мінімум 1564 грн. Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок – 30, для чоловіків – 35 років), вони мають право і на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Якщо в червні, наприклад, жінка з 40 роками стажу і мінімальною пенсією може отримувати надбавку в розмірі 149,7 грн, то після першого липня – 156,4 грн.

Українці з максимальними пенсіями отримали надбавку в розмірі 670 грн. Зараз такі виплати отримують не більше 1,9% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо до липня це 14,9 тис. грн, то після – 15,6 тис. грн. Найчастіше це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок зі спеціальними правами. Наприклад, народні депутати, судді і т. д

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня пенсіонери, які мають 30 (для жінок) і 35 (для чоловіків) років стажу отримуватимуть виплати у розмірі від 2 тис. грн.

Наприклад, якщо пропрацювати 30 років з мінімальною зарплатою, на даний момент українці молодше 65 років має право на виплату в розмірі 1497 грн. Якщо ж є повний стаж і 65 років, згідно із законом пенсія повинна становити не менше 40% мінімальної зарплати – одна 1671 грн.

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