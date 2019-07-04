ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

Українців чекають нові підвищення пенсій: у Кабміні розкрили деталі

1.7тЧитати матеріал російською

В Україні найближчим часом очікується кілька етапів підвищення пенсій. При цьому вже з 1 липня відбувся масштабний перерахунок виплат.

Як пояснив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, істотно зростуть пенсійні виплати чорнобильцям, передає прес-служба Кабміну.

"Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 липня становить 1564 гривні. Тобто мінімальна пенсія і виплати тим, у кого їхній розмір залежить від прожиткового мінімуму, виростуть. Ми також прийняли рішення про суттєве підвищення пенсій чорнобильцям з 1 липня цього року", - прояснив він.

Віце-прем'єр-міністр також нагадав, що в наступному році відбудеться чергове підвищення пенсій військовим пенсіонерам, а 1 березня здійснюватимуть щорічний автоматичний перерахунок пенсій для всіх категорій громадян.

Новини
Роздадуть на 500 грн більше: у Кабміні перерахували пенсії українців

Також Розенко пояснював, 2,5 млн пенсіонерів отримають щомісячну надбавку до пенсії, її середній розмір буде 280-300 грн.

Віце-прем'єр уточнив, що перерахунки пенсій будуть здійснюватися автоматично і не потребуватимуть від пенсіонерів додаткових звернень до Пенсійного фонду.

"Ми маємо централізовану базу Пенсійного фонду. Всі перерахунки здійснюються без будь-яких додаткових звернень в автоматичному режимі. Звертатися в ПФ треба тільки в разі, якщо людина знає, що має право на таку виплату, і випадково в липні не отримує. Тоді треба перевірити ще раз, звернутися до Пенсійного фонду. У процесі перерахунку пенсій часто виникають помилки", – розповів він.

Українців чекають нові підвищення пенсій: у Кабміні розкрили деталі

На 67 грн підвищили виплати українцям з мінімальними пенсіями, і на 670 грн – з максимальними. Пенсіонери отримуватимуть як мінімум 1564 грн. Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок – 30, для чоловіків – 35 років), вони мають право і на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Якщо в червні, наприклад, жінка з 40 роками стажу і мінімальною пенсією може отримувати надбавку в розмірі 149,7 грн, то після першого липня – 156,4 грн.

Українці з максимальними пенсіями отримали надбавку в розмірі 670 грн. Зараз такі виплати отримують не більше 1,9% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо до липня це 14,9 тис. грн, то після – 15,6 тис. грн. Найчастіше це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок зі спеціальними правами. Наприклад, народні депутати, судді і т. д

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня пенсіонери, які мають 30 (для жінок) і 35 (для чоловіків) років стажу отримуватимуть виплати у розмірі від 2 тис. грн.

Наприклад, якщо пропрацювати 30 років з мінімальною зарплатою, на даний момент українці молодше 65 років має право на виплату в розмірі 1497 грн. Якщо ж є повний стаж і 65 років, згідно із законом пенсія повинна становити не менше 40% мінімальної зарплати – одна 1671 грн.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пенсія в Україні
Особа
Павло Розенко
Місце
Україна
Тег
пенсії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
6
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel