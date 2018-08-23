На українців чекає різке подорожчання бензину: коли і як виростуть ціни

В Україні ціни на бензин лише за останній місяць зросли приблизно на 40 коп. Однак і це не межа, як прогнозують експерти, вже влітку середня вартість літра А-95 може скласти близько 31 грн (зараз 30,2 грн). Через подорожчання нафти (від неї залежать ціни і на нафтопродукти, зокрема бензин) і девальвації гривні уникнути зростання цін на бензин на українських заправках буде важко.

OBOZREVATEL з'ясував, як і коли в Україні виростуть ціни на світлі нафтопродукти.

Два стовпи подорожчання

Після літнього затишшя в Україні знову почали зростати ціни на бензин. Свої нафтопродукти забезпечують приблизно 25% потреби ринку, тому більшу частину палива доводиться купувати за кордоном. Трейдери заробляють у гривні, а витрачають у валюті. Бензин купують за долари і євро, також у валюті платять податки.

В кінці літа традиційно девальвує гривня, а слідом ростуть і ціни на заправках. Як пояснює екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, старий запас палива закінчується приблизно за два тижні. Тобто після того, як подешевшала гривня, вже за два тижні має подорожчати бензин.

Так, якщо курс національної валюти щодо іноземної знизився приблизно на 1 грн, вартість бензину А-95 має зрости приблизно на 70 коп., пояснює експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев.

"Трейдерам вже зараз треба підвищити ціни на заправках. У нас приблизно на 1 грн відносно валюти подешевшала гривня. І якщо порівнювати з тією структурою ціни, яка зараз є, девальвація на гривню може призвести до подорожчання бензину на 70 копійок через два тижні після того, як відбулася девальвація. Чим далі дешевшатиме гривня, тим більше дорожчатиме бензин ", - пояснює експерт.

Ще одна важлива причина - дорожчає "чорне золото" на світових ринках. Якщо закупівельні ціни нафтопродуктів збільшуються на 1%, літр бензину може "додати" в ціні приблизно 10 коп. "Ціна на нафту зросла за останні півроку на 15-20 доларів. Це ключовий фактор. Крім того, є ослаблення гривні щодо іноземної валюти, а закупівля іноземного палива охоплює 25% ринку", - пояснює експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Що буде з цінами на бензин в Україні

Мережі автозаправних станцій заробляють в першу чергу на великих обсягах продажів, пояснює Косянчук. Є умовно постійні витрати, такі як утримання самих мереж, зарплати працівникам, податки, транспортування тощо. Всі ці витрати закладаються в кінцеву вартість бензину. І чим менше палива вдається продати, тим більшими будуть ціни.

Для прикладу припустимо, що постійні витрати становлять 100 одиниць. Якщо АЗС продало 1000 літрів бензину, то ціну кожного літра доведеться збільшити на 0,1 одиницю (100/1000). Якщо ж вдалося продати всього 100 літрів, з урахуванням, що постійні витрати не змінюється, кінцева ціна зросте вже на 1 одиницю. Відповідно, чим менший попит, тим вищі ціни. Оператори, пояснюють експерти, бояться підвищувати ціни і втрачати разом з цим клієнтів. Тому до останнього чекають, поки вартість палива підвищить більшість учасників ринку. Але і працювати собі у збиток бізнесмени не будуть.

"Але все ж якщо ця тенденція зниження курсу закріпиться, подорожчання буде. Трейдери не можуть працювати собі у збиток. Тут є бажання утримати зростання, оскільки бізнес ведеться за рахунок великих обсягів. Але девальвація триває досить довго. Деякі мережі вже почали підвищення цін ", - розповідає Геннадій Рябцев.

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Корольчук прогнозує, що до зими бензин знову подорожчає на 1-1,5 грн за умови відсутності різких коливань цін на нафту. Подорожчання буде помітне вже у вересні-жовтні. "Хоча давайте не будемо виключати політичні чинники, адміністративний вплив - це не кращий ринковий ресурс, але його можуть використовувати", - уточнив він.

Однак це не означає, що ціни однаково виростуть на всіх АЗС. З огляду на те, що структура доходів і витрат в різних мережах відрізняється, ціни мають зростати нерівномірно. "У кожної компанії є своя ситуація. Є нафтобази власні чи нема їх. Наскільки поширена мережа. Знову ж таки, все впирається у гроші", - зазначає екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів.

Варто зазначити, що подорожчання бензину вплине не тільки на власників авто. Витрати на паливо закладають в кінцеву вартість всіх товарів і послуг. Також подорожчання бензину і дизпалива може спровокувати зростання цін на громадський транспорт.