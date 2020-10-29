Українців атакують колектори-шахраї: як від них захиститися

В Україні стали популярними мікропозики й послуги кредитування, чим користуються шахраї та вимагають гроші з людей, маскуючись колекторами.

Псевдоколектори використовують бази даних банків або викуповують контакти позичальників у мікрокредиторів, а потім вимагають гроші в поручителів, які не мають жодного стосунку до боргу. Про це повідомляє НВ.

Отримавши інформацію про позичальників і боржників, шахраї починають серію дзвінків, які мають певні риси.

Як розпізнати незаконних колекторів:

найчастіше телефонують рано-вранці або пізно вночі – це дає змогу застати людину зненацька;

більшість незаконних колекторських організацій спілкуються з людьми в агресивній і хамській формі;

зловмисники намагаються зіграти на тому, що вони "знають усе". Псевдоколектори можуть перевірити інформацію про вас у соцмережах і в телефонній розмові називати імена ваших родичів і друзів, місце проживання, номери авто;

знаючи імена родичів і друзів, шахраї можуть погрожувати поширенням фейкової інформації про них у соцмережах;

шахраї застосовують спам-розсилку повідомлень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям надзвонюють колектори, які називаються співробітниками компанії "Є Гроші" та вимагають заплатити борг за їхніх колег, що нібито брали кредит і не повернули його.