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Українці звернулися до Зеленського: закликали випередити запуск поїздів через Кримський міст

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На сайті офіційного інтернет-представництва президента України Володимира Зеленського з'явилася петиція з пропозицією пустити поїзди в окупований Крим.

Причому пропонується зробити це раніше, ніж перші поїзди пройдуть через Кримський міст, свідчить текст опублікованої петиції.

Автор звернення Ростислав Кохно мотивує свою пропозицію фінансовою стороною питання. За його словами, зараз їздити в Крим дорого.

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Крім того, він зазначив, що на кордоні через черги доводиться довго стояти.

"Інфраструктура давно налагоджена. Просто одним указом зняти заборону і пустити поїзди до початку налагодження залізничного сполучення через Кримський міст, до грудня 2019 року. Оскільки, якщо ще з цим затягнути, то ми там зі своїми поїздами будемо вже нікому не потрібні", – підсумував Кохно.

Станом на 14:00 п'ятниці, 26 липня, відповідну петицію підписали 26 осіб.

Збір підписів триватиме ще 92 дні.

На сайті офіційного інтернет-представництва президента України з'явилася петиція з пропозицією пустити поїзди в окупований Крим

На сайті офіційного інтернет-представництва президента України з'явилася петиція з пропозицією пустити поїзди в окупований Крим

Зеленського закликали випередити запуск поїздів через Кримський міст

Зеленського закликали випередити запуск поїздів через Кримський міст

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці поїзди відкриється у вересні й проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта і Судак.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Кримський міст
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Рева Саша
Рева Саша
Поезда только после возврата Крыма и извеннний,и то мы ещё подумаем.
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Рева Саша
Рева Саша
А зачем это нам?
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
удивительно,неужели еще есть адекватные люди..
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Нэзабаром Сравні, адекватные только автор петиции и ты...Тебя это не смущает?
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