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28 лютого • оновлено в 13:04
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Українці зможуть скаржитися онлайн на погані дороги

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Державне агентство автомобільних доріг розробило інтерактивну карту, за допомогою якої українці зможуть відправити скаргу на стан трас у режимі онлайн.

Крім того, вони зможуть отримати інформацію про хід виконання заявки. Про це повідомила прес-служба "Укравтодору" в Facebook.

На сьогоднішній день йде тестування нової системи. Вона доступна за цим посиланням.

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Відповідна карта має 3 публічних модулі:

  • звернення;

  • ремонти;

  • утримання доріг.

"Завдяки мапі громадяни можуть оперативно сповіщати "Укравтодор" про наявні проблеми, відслідковувати рух техніки та роботу підрядників з утримання доріг", – відзначили представники агентства.

Окремо на карті відображаються нещодавно відремонтовані ділянки, а також актуальні і перспективні ремонти.

"Укравтодор"

"Укравтодор"

Новий сервіс допоможе громадянам оперативно інформувати "Укравтодор" про існуючі проблеми

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

  • У лютому 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" в розмірі 19,5 млрд гривень.

  • Одночасно з цим уряд підтримав інвестиційний проєкт по трасі Н-07 Київ – Суми – Харків на 400 млн гривень.

  • Також Кабінет міністрів схвалив інвестиційний проєкт по трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на 90 млн гривень.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Дороги в Україні
Місце
Україна
Тег
Укравтодор
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Вот ОНО - наступило ! Государство в смартфоне ! Сломал ногу в яме - сразу в смартфон -жалобу. Компенсации сразу поступают на счет ! СУГС
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