Українці зможуть скаржитися онлайн на погані дороги

Державне агентство автомобільних доріг розробило інтерактивну карту, за допомогою якої українці зможуть відправити скаргу на стан трас у режимі онлайн.
Крім того, вони зможуть отримати інформацію про хід виконання заявки. Про це повідомила прес-служба "Укравтодору" в Facebook.
На сьогоднішній день йде тестування нової системи. Вона доступна за цим посиланням.
Відповідна карта має 3 публічних модулі:
звернення;
ремонти;
утримання доріг.
"Завдяки мапі громадяни можуть оперативно сповіщати "Укравтодор" про наявні проблеми, відслідковувати рух техніки та роботу підрядників з утримання доріг", – відзначили представники агентства.
Окремо на карті відображаються нещодавно відремонтовані ділянки, а також актуальні і перспективні ремонти.
"Укравтодор"
Новий сервіс допоможе громадянам оперативно інформувати "Укравтодор" про існуючі проблеми
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.
У лютому 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" в розмірі 19,5 млрд гривень.
Одночасно з цим уряд підтримав інвестиційний проєкт по трасі Н-07 Київ – Суми – Харків на 400 млн гривень.
Також Кабінет міністрів схвалив інвестиційний проєкт по трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на 90 млн гривень.
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