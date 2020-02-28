Українці зможуть скаржитися онлайн на погані дороги

Державне агентство автомобільних доріг розробило інтерактивну карту, за допомогою якої українці зможуть відправити скаргу на стан трас у режимі онлайн.

Крім того, вони зможуть отримати інформацію про хід виконання заявки. Про це повідомила прес-служба "Укравтодору" в Facebook.

На сьогоднішній день йде тестування нової системи. Вона доступна за цим посиланням.

Відповідна карта має 3 публічних модулі:

звернення;

ремонти;

утримання доріг.

"Завдяки мапі громадяни можуть оперативно сповіщати "Укравтодор" про наявні проблеми, відслідковувати рух техніки та роботу підрядників з утримання доріг", – відзначили представники агентства.

Окремо на карті відображаються нещодавно відремонтовані ділянки, а також актуальні і перспективні ремонти.

"Укравтодор" Новий сервіс допоможе громадянам оперативно інформувати "Укравтодор" про існуючі проблеми

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

У лютому 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" в розмірі 19,5 млрд гривень.

Одночасно з цим уряд підтримав інвестиційний проєкт по трасі Н-07 Київ – Суми – Харків на 400 млн гривень.

Також Кабінет міністрів схвалив інвестиційний проєкт по трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на 90 млн гривень.

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