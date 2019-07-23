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Українці зможуть полетіти в Європу за 10 євро: лоукостер оголосив масштабний розпродаж

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Ірландський лоукостер Ryanair запустив новий розпродаж 70 тис. авіаквитків на осінні рейси, включно з українськими напрямками, за ціною від 10 євро в один бік.

Як повідомляє Avianews, акція триватиме до кінця вівторка, 23 липня, і охоплює перельоти, які будуть виконуватися в період з вересня по листопад 2019 року.

Найдешевші квитки з Києва:

  • Київ-Бидгощ - від 10 євро

  • Київ-Краків - від 10 євро

  • Київ-Познань - від 10 євро

  • Київ-Вроцлав - від 10 євро

  • Київ-Стокгольм (Скавста) - від 10 євро

  • Київ-Варшава - від 13 євро

  • Київ-Софія - від 13 євро євро

  • Київ-Гданськ - від 15 євро

  • Київ-Братислава - від 15 євро

  • Київ-Катовіце - від 17 євро

  • Київ-Вільнюс - від 18 євро

  • Київ-Карсрує/Баден-Баден - від 22 євро

  • Київ-Нюрнберг - від 22 євро євро

  • Київ-Штутгарт від 22 євро євро

  • Київ-Берлін - від 23 євро євро

  • Київ-Франкфурт-Хан - від 23 євро

  • Київ-Афіни від 24 євро

  • Київ-Дублін - від 24 євро

  • Київ-Пафос - від 29 євро

Новини
"Укрзалізниця" змінила правила продажу квитків

Українці зможуть полетіти в Європу за 10 євро: лоукостер оголосив масштабний розпродаж

Найдешевші квитки з Харкова:

  • Харків-Краків - від 12 євро

  • Харків-Вільнюс - від 20 євро

  • Харків-Познань - від 20 євро

Найдешевші квитки з Одеси:

  • Одеса-Катовіце - від 18 євро

  • Одеса-Гданськ - від 20 євро

  • Одеса-Вроцлав - від 20 євро

  • Одеса-Краків - від 21 євро

  • Одеса-Познань - від 21 євро

Найдешевші квитки зі Львова:

  • Львів-Дюссельдорф Веце - від 10 євро

  • Львів-Краків - від 13 євро

  • Львов-Варшава - від 13 євро

  • Львів-Меммінген - від 18 євро

  • Львів-Лондон - від 19 євро

Відзначається, що на сайті вказана мінімальна ціна, яка доступна як мінімум на один рейс, який виконується в період з вересня по листопад 2019 року.

Найдешевші квитки продаються за тарифом Standard, який включає перевезення тільки одного невеликого предмета в якості ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см. У разі, якщо пасажир купує послугу пріоритетної посадки, він може взяти на борт ще один предмет з габаритами до 55х40х20 см і вагою до 10 кг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний в Україні лоукостер SkyUp потрапив у новий скандал через серйозну затримку рейсу в аеропорту Барселони (Іспанія).

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Тема
авіаперельоти
Місце
Україна
Теги
Ryanair авіабілети
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