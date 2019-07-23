Українці зможуть полетіти в Європу за 10 євро: лоукостер оголосив масштабний розпродаж

Ірландський лоукостер Ryanair запустив новий розпродаж 70 тис. авіаквитків на осінні рейси, включно з українськими напрямками, за ціною від 10 євро в один бік.
Як повідомляє Avianews, акція триватиме до кінця вівторка, 23 липня, і охоплює перельоти, які будуть виконуватися в період з вересня по листопад 2019 року.
Найдешевші квитки з Києва:
Київ-Бидгощ - від 10 євро
Київ-Краків - від 10 євро
Київ-Познань - від 10 євро
Київ-Вроцлав - від 10 євро
Київ-Стокгольм (Скавста) - від 10 євро
Київ-Варшава - від 13 євро
Київ-Софія - від 13 євро євро
Київ-Гданськ - від 15 євро
Київ-Братислава - від 15 євро
Київ-Катовіце - від 17 євро
Київ-Вільнюс - від 18 євро
Київ-Карсрує/Баден-Баден - від 22 євро
Київ-Нюрнберг - від 22 євро євро
Київ-Штутгарт від 22 євро євро
Київ-Берлін - від 23 євро євро
Київ-Франкфурт-Хан - від 23 євро
Київ-Афіни від 24 євро
Київ-Дублін - від 24 євро
Київ-Пафос - від 29 євро
Найдешевші квитки з Харкова:
Харків-Краків - від 12 євро
Харків-Вільнюс - від 20 євро
Харків-Познань - від 20 євро
Найдешевші квитки з Одеси:
Одеса-Катовіце - від 18 євро
Одеса-Гданськ - від 20 євро
Одеса-Вроцлав - від 20 євро
Одеса-Краків - від 21 євро
Одеса-Познань - від 21 євро
Найдешевші квитки зі Львова:
Львів-Дюссельдорф Веце - від 10 євро
Львів-Краків - від 13 євро
Львов-Варшава - від 13 євро
Львів-Меммінген - від 18 євро
Львів-Лондон - від 19 євро
Відзначається, що на сайті вказана мінімальна ціна, яка доступна як мінімум на один рейс, який виконується в період з вересня по листопад 2019 року.
Найдешевші квитки продаються за тарифом Standard, який включає перевезення тільки одного невеликого предмета в якості ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см. У разі, якщо пасажир купує послугу пріоритетної посадки, він може взяти на борт ще один предмет з габаритами до 55х40х20 см і вагою до 10 кг.
Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний в Україні лоукостер SkyUp потрапив у новий скандал через серйозну затримку рейсу в аеропорту Барселони (Іспанія).
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