Українці зможуть отримати компенсацію за неякісні послуги ЖКГ: стало відомо як

В Україні споживачі можуть отримати компенсацію за неякісні послуги з електропостачання.

"Хочу запропонувати конкретний алгоритм отримання компенсації за неякісні послуги", — пише у Facebook голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко.

За її словами, компенсація надається автоматично шляхом зменшення рахунку споживача на оплату електроенергії терміном до 75 днів від дня порушення встановлених термінів.

При цьому компанія сама визначає, яким споживачам вона має надати компенсацію, і повідомляє про це споживача.

Розмір компенсації становить від 100 до 200 грн — для побутових споживачів, і від 200 до 600 грн — для непобутових.

Голова НКРЕКП наголошує, що, якщо протягом встановленого терміну компенсацію не надано, то її розмір збільшується.

Компанія також зобов'язана проінформувати споживача про надання компенсації шляхом зазначення:

у рахунку на оплату електроенергії;

або в "особистому кабінеті" споживача на офіційному веб-сайті компанії;

або листом на офіційному бланку.

Facebook Оксана Кривенко

Раніше OBOZREVATEL детально писав, як економити електроенергію. Так, якщо замість 5 "звичайних" лампочок (75 Вт), купити енергозберігаючі лампи (0,02 кВт*год), то замість 70 кВт*год у місяць можна використовувати усього 20 кВт*год. У такому разі покупка окупиться приблизно за рік.