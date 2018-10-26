Українці зможуть оголошувати себе банкрутами: коли і як працюватиме нововведення

В Україні фізичним особам дозволили оголошувати себе банкрутами у разі, якщо немає грошей на погашення та обслуговування кредитів. Відповідні нововведення прийняті в законі №8060.

Видання "ЕП" зібрало відповіді на головні питання про те, як буде працювати нова процедура і кого вона торкнеться. Донедавна правил, які регулювали банкрутство фізосіб, зовсім не існувало. Після вступу документа в силу, скористатися таким правом зможе будь-який українець із великими боргами.

Навіщо оголошувати себе банкрутом?

Через кризу і нестабільну ситуацію на валютному ринку багато українців потрапили в ситуацію, коли не можуть самі виплачувати борги. Новий механізм дозволяє боржникові потрапити під захист суду, який допомагає йому вирішити питання заборгованості і повернутися до звичного життя.

Хто може визнати себе банкрутом?

Ініціювати в суді порушення справи про банкрутство фізичної особи може тільки сам боржник. Якщо позичальник не хоче, щоб ця процедура до нього застосовувалася, кредитор цього зробити не зможе.

Також потрібно дотриматись ряду умов:

1. Прострочені зобов'язання перед кредитором повинні становити не менше 30 мінімальних зарплат, тобто 111 690 грн за мінімальної зарплати 3723 грн.

2. Боржник перестав погашати планові платежі у розмірі понад 50% місячних платежів по кожному із зобов'язань протягом двох місяців.

3. Є постанова у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, яке можна стягнути.

Скільки разів можна визнавати себе банкрутом?

Процедура передбачає, що протягом п'яти років після банкрутства таким фізичним особам заборонено повторно ініціювати банкрутство, займатися підприємницькою діяльністю, брати кредити, бути поручителями, займатися адвокатською практикою, працювати нотаріусами, арбітражними керуючими, приватними виконавцями.

За боржника можуть розплачуватися родичі?

Ні, близькі не відповідають за родичів.

Куди потрібно звернутися, щоб почати процедурі банкрутства?

Згідно з кодексом, боржник має право звернутися у господарський суд із заявою про порушення провадження у справі про неплатоспроможність.

Хто буде це контролювати?

Управляти вирішенням фінансових проблем боржника буде арбітражний керуючий — фахівець із несплатоспроможності.

Які шляхи вирішення боргового питання?

Врегулювати питання можна через реструктуризацію боргів і продаж майна боржника.

Реструктуризація передбачає використання розстрочки, прощення боргів, зміни термінів виплати платежів та інших інструментів, щоб вивести боржника із кризової ситуації.

Усі вимоги кредитора, які виникли по кредиту у валюті, конвертуються у гривні за курсом НБУ на момент відкриття справи про неплатоспроможність.

Коли запрацює кодекс?

Кодекс набирає чинності через півроку після опублікування.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що, відповідно до закону про банкрутство фізосіб, перші п'ять років будуть діяти особливі умови, які в першу чергу торкнутися валютної іпотеки. Якщо українець ще за "старого" курсу 12 грн/$ взяв у кредит квартиру, а тепер не можете повернути борг за курсі 28 грн/$ і долар постійно дорожчає, іпотеку можуть перерахувати в гривнях.