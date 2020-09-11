Українці зі своєї кишені віддають 80 млрд грн субсидіантам: нардепка "Слуги" розкрила деталі

В Україні на субсидії виплачують 80 млрд грн на рік, вираховуючи їх із податків.

Про це розповіла голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Людмила Буймістер (фракція "Слуга народу") в коментарі UBR.

Вона підкреслила, що частину цієї суми можна спрямувати і на розвиток економіки.

За її словами, головним результатом політики субсидування є те, що споживач розуміє, скільки держава оплачує за нього виробнику електроенергії або постачальнику тих чи інших комунальних послуг.

Водночас сума субсидій становить на рік 80 млрд грн, які вичитуються з податків, оскільки інших джерел фінансування в держави немає.

"Питання підвищення або непідвищення тарифів – це питання суспільного договору споживачів і держави. Тому ми спочатку споживачеві повинні сказати: дивіться, країна оплачує за вас усього 80 млрд грн на рік. Тепер або ви говорите, що ви з цим згодні, і держава далі оплачує за вас ті 80 млрд грн, які вона забирає з податків, тому що інших джерел фінансування немає. І тоді ми можемо тарифи не підвищувати... Або ми повинні домовитися, що все-таки держава, наприклад, фінансує частину з цих 80 млрд, а на решту ми шукаємо тарифні механізми для компенсації", – розповідає глава підкомітету.

За її словами, якась частина коштів може бути спрямована на підвищення якості управління на ринку з метою відрегулювати ринкові ціни так, щоб в них виявилися закладені механізми соціальних гарантій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за неточну інформацію в декларації забирають субсидії. Як показала судова практика, за один раз можуть відразу стягнути гроші за багато років, а борг перед державою може досягти понад 60 тис. грн.