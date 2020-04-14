Українці суттєво збідніли за місяць: з'явилися дані свіжого опитування

Більше половини українців збідніли за останні півроку: згідно з проведеним опитуванням – 61% респондентів стали біднішими за останній місяць.

Відповідне дослідження було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" з 10 по 12 квітня.

Так, 51% респондентів відчули погіршення економічного становища своєї родини за останнє півріччя, у 42% воно залишилося незмінним і 6% заявили про поліпшення.

Якщо говорити про зміни у фінансовій ситуації в близькій перспективі, то 61% опитаних відчули погіршення протягом останнього місяця, 35% не відчувають змін і лише 3% повідомили про поліпшення.

Соціологи зазначили, що більш песимістичними в своїх оцінках були люди похилого віку і бідні громадяни.

На питання про економічні перспективи держави в найближче півріччя, 68% відповіли, що ситуація погіршиться, 13% не прогнозують ніяких змін, 9% бачать поліпшення ситуації.

Всього методом телефонного інтерв'ю було опитано 2 тис. респондентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 24 квітня і ввели надзвичайний стан по всій країні. Пізніше в Кабміні повідомили, що частина карантинних заходів може діяти в Україні до вересня.