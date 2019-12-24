Гончарук: платежі за тепло в грудні можуть бути знижені на 30%

В Україні завдяки рішенню уряду комунальні платежі за тепло в грудні можуть бути знижені на 30%.

Про це в Facebook повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. За словами політика, сума платежів після коригування з урахуванням ринкової ціни може знизитися на 300-400 грн.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

"Уряд сьогодні прийняв рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Це результат спільної роботи нашої команди і президента України Володимира Зеленського. З сьогоднішнього дня теплопостачальники можуть перерахувати платіжки. За нашими розрахунками, платіжка за грудень може бути вже нижче на 30%", – заявив політик.

При цьому Гончарук підкреслив, що регіональна влада на місцях отримала в руки всі необхідні механізми, щоб провести коригування і перерахунок ціни на газ. Це дозволить врахувати різницю між ринковою ціною на газ і ціною, яка зараз закладена в тарифах, зазначив він.

"За нашими підрахунками, вже в грудні, якщо правильно здійснити ці нарахування, люди зможуть отримати в своїй "платіжці" на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно", – уточнив Гончарук.

При цьому прем'єр-міністр зазначив, що в подальшому відповідальність за зміни цін в платіжках українців лежить на главах міст і органів місцевого самоврядування. Це дозволить українцям "відчути різницю вже зараз, а не через 5 років", підкреслив чиновник.

Варто відзначити, що зараз ціна газу для населення складає близько 6,9 тисячі гривень за тисячу кубометрів. При цьому в січні-квітні 2020 року ціна з урахуванням вартості транспортування може зрости аж до 8 тисяч.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Гончарук заявив, що ціна на газ для українців цієї зими збільшуватися не буде.

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