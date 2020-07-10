Українці заплатять податки за машини: у "Слузі народу" підготували рішення

В Україні пропонують кардинально змінити перелік машин, за які власникам доведеться платити по 25 тисяч грн у рік. Відповідний законопроєкт під номером 3704 зареєструвала низка народних депутатів від "Слуги народу".

Про те, на кого і як вплинуть нововведення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як хочуть поміняти закон

Зараз платити податки на машини повинні тільки ті, чиї авто коштують від 1,7 млн грн (еквівалент 375 мінімалок), а вік транспорту – до п'яти років. Згідно із законопроєктом №3704, ці вимоги істотно змінять.

"Слуги народу" пропонують зменшити вартість машин, за які потрібно платити, до 200 мінімалок (зараз 944 тис. грн). Вік авто збільшать водночас до 8 років. У результаті кількість платників різко збільшиться.

Віддати доведеться 25 тис. грн на рік. Зібрані гроші частково можуть дозволити компенсувати скорочення бюджетних надходжень після скасування акцизу під час розмитнення авто, яке також передбачено в згаданому законопроєкті.

Хто платитиме податок:

власники машин, вік яких становить до 8 років;

водночас вартість авто становить до 200 мінімалок (у 2020 році це 944 тис. грн).

Українці заплатять податки за машини Pixabay

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства раз на рік публікує перелік марок автомобілів, за які потрібно платити податок. Якщо не встигнути протягом 60 днів, сума податку зростатиме. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати (так звана податкова застава).

Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Ба більше, податківці мають право забрати автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж, а решту повернути вже колишньому власникові автомобіля. Правда, така ситуація – велика рідкість. Найчастіше боржники після податкової застави одразу ж платять за рахунками.

Податкова експертка Валентина Заєць розповідає OBOZREVATEL: такий податок сплачується за "елітні авто" і великі (від 300 квадратних метрів) квартири. Кардинальне зниження вартості машин, за які потрібно платити податок, цей принцип змінить.

"Потрібно розуміти, чому пропонують саме 200 мінімальних зарплат. Чому не 210? Чому не 150? Чи є методика? Якщо йдеться про елітні авто, можливо, в такому разі потрібно прив'язуватися не до ціни, а саме до класу автомобіля і його віку?" – уточнює вона.

Автоюрист Денис Коваленко розповідає: платники податків звільняються від відповідальності в разі, якщо з якоїсь причини не отримали "листа" з повідомленням про оплату. Але з іншого боку, податківці мають право нарахувати несплачену суму протягом трьох років. Так, якщо не заплатили цього року через неуважних податківців, цілком можливо, що наступного доведеться платити в подвійному розмірі.

Новий податок компенсує скасування акцизу

З одного боку "слуги народу" пропонують повністю скасувати акциз на ввезені автомобілі, а з іншого – змусять платити податки тих, у кого вже є машини.

Так, акциз на авто пропонують скасувати з січня 2021-го для всіх. Навіть ті українці, які ввезли "єврономери" в 2015-му і весь цей час із порушенням закону відмовлялися розмитнювати свою покупку, звільняться від акцизу.

Така норма має дискримінаційні ознаки, впевнена юристка Ольга Ніколаєнко. Припустімо, два українці ввезли в один день дві іномарки. Обоє прострочили термін розмитнення, але в 2018-му для них взяли пільгові умови і запропонували розмитнити за спеціальними умовами. Один сплатив акциз, ПДВ і мито, а другий відмовився. Тепер же виявиться, що останньому не доведеться платити акциз, оскільки його скасують.

Якщо законопроєкт ухвалять, то вже наступного року тисячі українців, що раніше не платили за своє авто, змушені будуть віддати 25 тисяч гривень податку. Натомість у майбутньому можуть подешевшати авто, бо за них не доведеться платити акциз.