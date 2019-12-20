Українці "за" чи "проти"? Шустер здивував несподіваними опитуваннями щодо ринку землі

Більшість українців виступили проти того, щоб сільськогосподарська земля стала товаром.

Про це стало відомо за результатами опитування глядачів в студії ток-шоу "Свободи слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 20 грудня.

Ініціатором опитування стала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. На її запитання 67% дали негативну відповідь, решта 33% хочуть, щоб с/г земля була товаром.

Опитування щодо ринку землі

Потім пролунало запитання уповноваженого президента України з питань землі Романа Лещенка: "Чи готові ви володіти, користуватися і розпоряджатися своєю землею с/г призначення?"

Тепер уже проти виступили лише 23%, решта 77% відповіли "так".

Опитування щодо ринку землі

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, всі фракції і групи Верховної Ради домовилися про спільну підготовку законопроєкту про обіг землі сільськогосподарського призначення до другого читання.

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