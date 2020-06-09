Українці вже можуть знімати готівку без банкоматів: як це зробити

Нововведення запрацювало на касах супермаркетів і ресторанів, де є касовий апарат

Українці вже можуть знімати готівку з карт без банкоматів

В Україні з 1 серпня 2020 року зняти готівку з банківської карти можна буде прямо на касі супермаркетів. З вівторка, 9 червня, послуга вже стала доступна для клієнтів ПриватБанку.

OBOZREVATEL розповість, як буде працювати нововведення. Рішення передбачено постановою Нацбанку від 7 травня 2020 роки (№ 59), яка набрала чинності з 25 травня 2020 року.

У Національному банку вже пояснили, що мова йде про отримання "живих" грошей в касах торгівельних підприємств, а також підприємств сфери громадського харчування та послуг, які застосовують реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Також з 1 липня 2020 року буде розширено можливості бізнесу з переказу гривневої готівки через фінустанови, які отримали ліцензію НБУ на такі операції.

Зняти готівку без банкомату

Як можна зняти гроші без банкомату

Поки що в Україні таку послугу запустив тільки один банк – ПриватБанк.

Скористатися послугою "Гроші на касі" можуть власники будь-якої дебетової карти Приватбанку – зарплатної, студентської, соціальної.

Як працює послуга?

На касі покупцеві необхідно лише оплатити товар банківською картою і повідомити касиру про бажання зняти готівку. Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки. Підтвердження такої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача.

Як підкреслюють в банку, тепер українцям можна не стояти в довгих чергах до банкомату, а паралельно з покупками знімати готівку.

Сьогодні отримати готівку з картки ПриватБанку можна в POS-терміналах 65 тис. українських торгових точок, підключених до сервісу "Гроші на касі". Надалі новий сервіс буде охоплювати більш широку мережу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї встановлюють спеціальні клейкі стрічки і накладки в роз'єм для видачі готівки. Після того, як клієнт знімає гроші, частина суми або всі гроші залишаються в банкоматі. Згодом шахраї знімають пристрій і забирають накопичені гроші.

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