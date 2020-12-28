Українці вже можуть отримати 8000 грн 'від Зеленського': залишилося чотири дні

В Україні з 23 грудня почали виплачувати одноразову допомогу в сумі 8000 грн фізичним особам-підприємцям, які постраждали через карантин.

Як зазначено на порталі "Дія", до 31 грудня 2020 року включно можна подати заяву на отримання матеріальної допомоги. Сума 8000 гривень буде зарахована на особистий гривневий рахунок до 31 грудня 2020 року.

Як отримати послугу онлайн

1. Зареєструйтеся або увійдіть у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

2. "Дія" автоматично перевірить ваші дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України на відповідність умовам виплати.

3. Підтвердіть своє поточне місце роботи.

Зверніть увагу! За Законом України №1071-IX в разі надання недостовірної інформації про поточне місце роботи одноразову матеріальну допомогу потрібно буде повернути.

4. Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Отримати гроші можна тільки на особистий рахунок. Дізнайтеся IBAN свого рахунку тут.

5. Перевірте і відправте заяву.

Результат надішлють на електронну пошту. Крім того, зміниться статус у вашому кабінеті громадянина на порталі "Дія". Якщо всі дані заповнені правильно, то до 31 грудня 2020 допомога надійде на рахунок, вказаний у заяві.

Якщо перевірка зазначених вами даних вкаже на невідповідність умов отримання виплати, ви отримаєте повідомлення про відмову. Ви можете подати заяву повторно після виправлення недоліків.

Нагадаємо, 24 листопада президент Володимир Зеленський анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину і одноразову виплату 8000 гривень.

OBOZREVATEL розібрався, що це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.

Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менш ніж 3060 гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн. Згодом в Офісі президента розкрили деталі отримання допомоги.

8 грудня президент підписав закони про підтримку бізнесу через карантин.

Ми підготували покрокову інструкцію, як звернутися по допомогу через мобільний додаток і портал "Дія".