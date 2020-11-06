Українці втратили $1 трлн за 10 років, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що $1 трлн ВВП втратили українці через неефективне управління.

Про це він сказав під час представлення економічного аудиту країни і векторів економічного розвитку до 2030 року у Києві, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, ця сума є нереалізованим потенціалом України за 10 років.

"$ 1 трлн ВВП за 10 років – це нереалізований потенціал нашої країни. $1 трлн втратили всі громадяни країни через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупції, неефективного управління", – сказав Шмигаль.

Глава уряду відзначив, що Україна втратила десятки мільярдів доларів у 2019 році. Він зазначив, що інвестиції тоді були у 5 разів нижчі порівняно з приватними переказами.

"Повз Україну пройшли за ці роки десятки мільярдів доларів попри те, що регіон дуже привабливий. Минулого року інвестиції в нашу крану були у 5 разів нижчі, ніж приватні перекази з-за кордону громадян", – заявив прем'єр.

Він також додав, що у першому кварталі 2021 року уряд представить Стратегію економічного розвитку України до 2030 року.

"У першому кварталі 2021 року вектори ляжуть в основу, і буде представлена Стратегія економічного розвитку України до 2030 року", – сказав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що робота над документом буде проходити з широким залученням бізнесу, громадськості та аналітичних центрів.

Під час презентації президент Володимир Зеленський заявив, що Стратегія має стати економічною Конституцією України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 листопада перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що на цьому тижні представлять результати аудиту України або "чек за вечірку у 30 років".