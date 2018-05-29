Українці витрачають зайве: стало відомо, як субсидія впливає на споживання газу

Українці, у яких є субсидія, більше споживають газ, тому що мають обмежену мотивацію до заощадження ресурсу.

Про причини розтрат розповів заступник начальника департаменту енергоефективності "Нафтогазу України" Олексій Хабатюк для "Економічної правди".

"Програма виплати субсидій неефективна. Громадяни, які отримують таку допомогу, витрачають на 20% газу більше, ніж їх сусіди, які платять за паливо повну ціну. Вихід є: зміна соціальних нормативів і грошова монетизація", - розповів Хабатюк.

Відзначається, що ідея низьких цін на енергетичні ресурси як механізм соціального захисту має низьку адресність, тому що "соціальна ціна" надається всім споживачам.

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"Наприклад, встановлені урядом через механізм спеціальних обов'язків ціни на газ для населення нижчі за ринкові. За ними газ купують всі побутові споживачі. Тому адресність житлових субсидій вища за "соціальну ціну". Проте є інший аспект субсидій: їхній вплив на поведінку людей, які їх отримують чи хочуть отримати", - зазначив він.

Основні аспекти такого впливу полягають у двох пунктах. Першим є спонукання до заниження доходів або матеріального становища для необгрунтованого отримання субсидії, що призводить до зниження адресності. Другий аспект - неекономне споживання ресурсів, тому що субсидія покриває більший обсяг, ніж обгрунтована потреба. Це призводить до перевитрати ресурсів.

За словами Хабатюка, другу гіпотізу можна перевірити, проаналізувавши споживання газу субсідіантами і несубсідіантами в багатоквартирних будинках. Згідно статистичному аналізу, обидві групи рівно розподілені по багатоквартирних будинків. А середнє питоме використання газу на потреби опалення будинків субсидіантів було мінімум в півтора рази більше, ніж в несубсидіантів.

Різниця найбільше спостерігалася між жителями двоповерхових будинків в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. Перша група використовувала в середньому в 1,76 рази більше газу.

Витрата в Кіровоградській області 2016-2017

Хабатюк зазначив, що субсидіанти неекономно витрачають газ, тому що мають обмежену мотивацію до заощадження ресурсу. Крім того, вони часто не платять взагалі, тому що субсидії досить для оплати всього обсягу спожитого газу.

Витрата в Кіровоградській області 2017-2018

"Цей надлишок виникає через те, що субсидії нараховують на соціальними нормативами, які в багатьох випадках більші за фактичне споживання газу. За останні чотири роки соціальний норматив на газ для індивідуального опалення переглядався чотири рази і знизився майже в 2,5 разу: з 11 куб/м до 4,5 куб/м на кв м опалюваної площі на місяць", - зазначив він.

Також, переглядалися регіональні коефіцієнти для окремих регіонів та поверховості будинків, тривалість опалювального періоду та соціальна норма житла, на яку нараховується субсидія. Все це стимулювало субсидіантів скорочувати марнотратне використання газу.

"Оптимізація соціальних нормативів з одночасною грошовою монетизацією житлових субсидій створить реальні механізми мотивації субсидіантів до економного споживання газу. Це дозволить підвищити ефективність використання державних коштів на програму субсидій і скоротити споживання газу", - зазначив Хабатюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що витрата ресурсу збільшується на 30%, якщо відсутній у одержувачів субсидій лічильник на воду і тепло.