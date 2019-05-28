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Українці викрили нову схему шахраїв: що в жодному разі не можна робити

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В Україні набирає популярності нова схема шахрайства з банківськими картами за допомогою розсилки фейкових повідомлень на мобільний телефон.

Про хитру лазівку зловмисників повідомляють користувачі мережі. Зокрема, один із них навів скріншот повідомлення, де вказано, що його карта нібито заблокована.

Також, судячи з фото, шахраї лякають українців тим, що повідомляють про нульовий баланс по карті. Також у фейковому повідомленні від імені банку вказані номери телефонів для отримання докладної інформації.

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Відзначимо, що в жодному разі не можна передзвонювати, оскільки вже під час особистої розмови шахраї всіма способами спробують дізнатися у власника будь-яку конфіденційну інформацію про його карту - PIN-код, CVV-код або секретний пароль, що приходить на номер телефону для підтвердження оплати або переказу грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї пропонують українцям від імені ПриватБанку взяти участь в програмі "розвитку населення" й отримати 10 тис. грн. Однак ті клієнти банку, які візьмуть участь у неіснуючій програмі, можуть втратити кошти.

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Місце
Україна
Теги
шахраїбанківська картка
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