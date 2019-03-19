Українці в березні отримали від держави 5,7 млрд на руки: що про це відомо

Українці станом на вівторок, 19 березня, отримали субсидії у готівковій формі на загальну суму 5,7 млрд гривень.

Про це під час селекторної наради розповів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН. "На сьогоднішній день загальна сума нарахованих готівкою субсидій становить майже 5,7 млрд гривень. Зазначу, що ніякий не додатковий ресурс, це не додаткові витрати з держбюджету України. В Державному бюджеті передбачено 5,8 млрд гривень на всю систему фінансування субсидій у 2019 році. Тому це поточні виплати", - розповів віце-прем'єр.

За його словами, зараз 1,7 млрд гривень перераховано в систему "Ощадбанку", і з них вже виплачено 900 млн гривень.

За його словами, для системи виплат грошових субсидій через Пенсійний фонд було передбачено близько 4 млрд гривень, на сьогодні вже виплачено 3 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій;

Кабінет міністрів з 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий запустили вже з 1 березня.

Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

При цьому для того, щоб залишитися без допомоги, досить мати заборгованість по комуналці в розмірі від 340 грн як мінімум за один місяць.

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