Українці продовжують ставати жертвами: експерт назвав проблему трудової міграції

Українці, які працюють за кордоном, стикаються з утиском прав і шахрайством. При цьому заробіток, наприклад, у Польщі, можна порівняти з доходами в Україні.

Така ситуація призвела до того, що українці поступово розчаровуються у трудовій міграції, заявив OBOZREVATEL HR-експерт Олександр Білоус. "Мінімальна зарплата в Польщі дійсно вища. Там це близько 12 тисяч. У Києві в середньому заробляють приблизно стільки ж. При цьому дуже багато вакансій на зарплату від 15 тисяч. Із цих 12 тисяч, які можна заробити в Польщі, доведеться оплачувати додаткові витрати, харчування. Дуже часто українці отримують найменш оплачувану і не престижну роботу. Багато просто розчаровуються, стають жертвами обману", – розповідає експерт.

На спеціалізованих форумах зустрічаються сотні повідомлень від українців, які відпрацювали в Польщі і так і не отримали гроші, а місцеві правоохоронці регулярно затримують сучасних "работоргівців". Наприклад, як повідомляє Морський відділ прикордонної служби Польщі, в кінці минулого року в торгівлі людьми звинуватили 42-річного чоловіка. Разом із подільниками він знаходив українців і жителів інших країн, запрошував на роботу, а після забирав паспорт, бив і відправляв на будівництва. Зароблені гроші залишав собі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний наслідок трудової міграції для України - скорочення населення. Міністр соцполітики Андрій Рева відзначив, що в міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн чоловік (зокрема, дітей заробітчан).

Також стало відомо, що українських трудових мігрантів регулярно обманюють за кордоном, а країни Європейського Союзу – не виняток.

Відзначимо, що на думку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, повернутися в Україну трудових мігрантів підштовхне зарплата в 10 тис. грн. "Вважаю, що середня заробітна плата в країні повинна дорівнювати не менше 10 тис. грн. Я думаю, що цього року ми зможемо досягти таких показників. Тоді люди будуть повертатися (з-за кордону)", – сказав Гройсман кілька місяців тому.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!