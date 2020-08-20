Українці скинулися грошима на житло Шабуніну після підпалу його будинку. Відео

Українці за місяць зібрали 42 тисячі доларів на відновлення будинку антикорупціонера Віталія Шабуніна. Його власний дім підпалили невідомі.

Про це голова ГО "Центр протидії корупції" написав на своїй сторінці у Facebook. Підпалили будинок Шабуніна 23 липня. За менш як місяць зібрали понад 1,1 мільйона гривень.

За його словами, найбільша сума пожертви становила 2 тисячі доларів, а найменша – 20 гривень. Він зауважив, що після сплати всіх податків із перерахованої суми залишиться 35 тисяч доларів, а загалом відновлення будинку коштуватиме близько 47 тисяч.

"Замовники злочину не досягли жодної зі своїх цілей. Так, їм вдалося завдати нам серйозних проблем. Утім, пройшовши через три тижні найнижчої коми дружини вісім років тому, будь-що матеріальне, навіть дім, для нашої родини не є смертельним", – написав Шабунін.

На відновлення будинку Шабуніна зібрали 42 тисячі доларів Facebook Віталія Шабуніна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шабуніну невідомі вночі 23 липня підпалили будинок на вулиці Ентузіастів у селі Гнідин Бориспільського району Київщини.

Згодом мати Шабуніна розповіла про те, як у її будинку під Києвом почалася пожежа.