Українці розповіли, як змінилась якість життя за рік президентства Зеленського

За рік президентства Володимира Зеленського рівень добробуту знизився у 37% українських сімей.

Про це сказано в результатах дослідження Центру Разумкова, яке було присвячено року президентства Зеленського. Респондентів опитали щодо періоду квітень 2019 року - квітень 2020 року.

Водночас, 9% українців вважають, що рівень покращився, 51,6% – не змінився.

Також половина респондентів вважає, що економічне становище України погіршилося (7,4% думають, що покращилося, 36% – не змінилося).

56% опитаних відчули зростання рівня цін і тарифів (10% думають, що ситуація з тарифами змінилася на краще, 29,9% – не відчули змін).

70,3% респондентів згодні з тим, що передвиборні обіцянки президента про робочі місця не виконані, 15,9% вважають, що вони виконані частково, 1,5% – думають, що виконані повністю.

При цьому, 71,5% опитаних зазначають, що президент не зміг відсторонити олігархів від впливу на політику.

Результати опитування Разумков Центр

Як повідомляв OBOZREVATEL, почти 37% украинцев оценили первый год президентства Владимира Зеленского как "хорошо" или "очень хорошо".