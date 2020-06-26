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Українці розповіли, як змінилась якість життя за рік президентства Зеленського

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
1,6 т.
Володимир Зеленський

Українці оцінили рік Зеленського на посаді

За рік президентства Володимира Зеленського рівень добробуту знизився у 37% українських сімей.

Про це сказано в результатах дослідження Центру Разумкова, яке було присвячено року президентства Зеленського. Респондентів опитали щодо періоду квітень 2019 року - квітень 2020 року.

Водночас, 9% українців вважають, що рівень покращився, 51,6% – не змінився.

Також половина респондентів вважає, що економічне становище України погіршилося (7,4% думають, що покращилося, 36% – не змінилося).

56% опитаних відчули зростання рівня цін і тарифів (10% думають, що ситуація з тарифами змінилася на краще, 29,9% – не відчули змін).

70,3% респондентів згодні з тим, що передвиборні обіцянки президента про робочі місця не виконані, 15,9% вважають, що вони виконані частково, 1,5% – думають, що виконані повністю.

При цьому, 71,5% опитаних зазначають, що президент не зміг відсторонити олігархів від впливу на політику.

Результати опитування

Результати опитування Разумков Центр

Як повідомляв OBOZREVATEL, почти 37% украинцев оценили первый год президентства Владимира Зеленского как "хорошо" или "очень хорошо".

УкраїнаКиївВолодимир Зеленський
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  1. /Економіка