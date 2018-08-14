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Українці розповіли, чи готові платити за "комфортні" безкоштовні послуги від держави

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Більшість українців залежно від ситуації готові платити за "комфортні" безкоштовні послуги від держави.

Відповідної позиції дотримуються 37% респондентів, свідчать результати опитування OBOZREVATEL.

При цьому ще 32% опитаних українців категоричний відмовляються платити за адміністративні послуги, які мають бути безкоштовними, незважаючи на чергу і тяганину.

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Ще 29% респондентів заявили, що готові платити за "комфортні" послуги від держави, якщо це збереже час і нерви.

OBOZREVATEL

Участь у відповідному опитуванні взяли близько 3 тисяч осіб.

Нагадаємо, що в Україні державні підприємства з надання адміністративних послуг розгорнули широку комерційну діяльність. Громадянам замість безкоштовних послуг надають все те ж саме, але "з комфортом" і за великі гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найприбутковішим серед них є сервіс Державної міграційної служби "Документ". Найпопулярнішою його послугою є "швидке, комфортне і сучасне" оформлення закордонного паспорта.

Місце
Україна
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