Українці різко збільшили розмір сплати податків у 2019 році

В Україні у січні-лютому 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 40,4 млрд гривень податкових платежів.

Це на 22,6%, або на 7,5 млрд гривень перевищує надходження відповідного періоду минулого року, йдеться на сайті Державної фіскальної служби.

При цьому у лютому до місцевих бюджетів платниками податків спрямовано 22,1 млрд гривень. Порівняно з лютим минулого року надходження зросли на 23,5%, або на 4,2 млрд гривень.

З початку 2019 року до зведеного бюджету надійшло 38,7 млрд гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 22,9%, або на 7,2 млрд гривень більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Надходження податку на доходи фізичних осіб у лютому склали 20,8 млрд гривень. Порівняно з лютим 2018 року вони зросли на 23%, або на 3,9 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у рамках виконання доручення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з контролю за запобіганням ухилення від сплати ЄСВ до Пенсійного фонду Державна фіскальна служба посилила заходи щодо детінізації заробітних плат.

У результаті перевірок підприємців, які нелегально виплачували зарплати, у 2018 році донарахували до сплати 607 млн гривень податку на доходи фізичних осіб, 167 млн гривень ЄСВ і 26 млн гривень військового збору.

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