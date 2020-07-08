Українці рекордно наростили борги за комуналку через відсутність штрафів

Українці стали повільніше погашати заборгованість по ЖКГ через введений в країні карантин. На ситуацію вплинула і заборона нараховувати штрафи і пенні за несплату комунальних послуг.

Про це сказано в матеріалі "Сегодня". Відзначається, що постачальники послуг вже поскаржилися на великі борги українців.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що з року в рік в Україні повторюється одна і та ж ситуація з оплатою комунальних послуг: як тільки починається опалювальний сезон, борги накопичуються, як тільки він закінчується, борги зменшуються.

"З року в рік найбільші недоплати припадають на три місяці – листопад, грудень і січень. Так, в листопаді 2019 року населення сплатило 48% сум за рахунками, у грудні 2019 року було сплачено 79% рахунків, в січні 2020 року було сплачено 83% рахунків. Починаючи з лютого-березня борги, як правило, поступово зменшуються, так було і в цьому році", – пояснив він.

Але в 2020 році темпи погашення боргу значно нижчі, ніж у минулому. Якщо в травні 2019 року рівень оплати компослуг був в середньому "два рахунки" – 204%, то в травні 2020 року – всього 137%.

"Це означає, що поточні борги за останній рік будуть оплачуватися більш тривалий період, аж до жовтня, початку нового опалюльного сезону", – пояснив Пендзин.

А керівник Асоціації професійних управителів нерухомістю України Андрій Никончук зробив висновок, що люди не просто не хочуть платити, а не можуть.

"Добре, що через зниження ціни на газ суми в платіжках за опалення і гарячу воду зменшилися, інакше борги не знижувалися б, а росли. Але низька динаміка погашення боргів – прямий результат падіння доходів населення через епідемію коронавірусу. Коли закінчиться карантин і можна буде "відключати" послуги, перш за все газ і електроенергію, багато боржників почнуть шукати способи оплати – наприклад, реструктуризація боргів. Але кардинально це ситуацію не змінить", – заключив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.